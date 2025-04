Estopa toma partido sin rodeos ante Broncano en toda la polémica entre Leire Martínez y Amaia Montero

Los hermanos Muñoz visitaron 'La Revuelta' este miércoles tan solo un día después de su paso por 'El Hormiguero'. Estopa se reencontró con David Broncano para continuar con la promoción de su próxima gira de festivales, pero terminaron mojándose sobre una de las polémicas de mayor actualidad. Así, David Muñoz no dudó en tomar bando entre Leire Martínez y Amaia Montero tras todo el revuelo.

Nada más llegar, David Broncano no esperó para mostrar a los hermanos uno de los obsequios de su mesa que más comentarios está generando estas semanas: la fotografía de Leiva desnudo. "Es horrible", señaló rápidamente David Muñoz. "Mis desnudo es peor, pero el suyo es terrible", añadió el hermano mayor del dúo.

David Muñoz de Estopa se pronuncia sobre la polémica entre Leire Martínez y Amaia Montero

Fue entonces cuando Estopa se sinceró sobre su relación con el cantante y otros artistas de su generación. "De nuestros años salió el Canto del Loco, Andy y Lucas...", comenzó enumerando José. "La Oreja de Van Gogh también", añadió rápidamente el conductor de 'La Revuelta' en busca de conocer su opinión por la polémica actual.

Son posiblemente las personas más queridas de España pero 🚩🚩🚩 por lo de dormir con calcetines. Por ahí no. #LaRevuelta @estopaoficial pic.twitter.com/1vPTRAC1Vu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 23, 2025

Y David Muñoz dudó en un principio sobre si pronunciarse de lleno sobre el tema. "Están contratando o yo que sé, ¿por ahora no están cantando no? estarán haciendo un casting", comentó con sorna en referencia a la salida de Leire Martínez del grupo. Pero el presentador no tardó en recordar las últimas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo, que por error ha confirmado el regreso de Amaia Montero a la banda.

"¿No hay fumata blanca no?", añadió José Muñoz tratando de desviar el tema, pero su hermano se mojó sin pensarlo. "Yo soy team Leire. Mi amor es Amaia, pero ahora mismo en la situación actual…", aseguró el vocalista de Estopa dejando entrever que apoya a la intérprete tras el trato que ha recibido por parte del grupo en su etapa final.

"En caso de separación de Estopa, Dios no lo quiera.. ¿quién tiene los derechos?", preguntó entonces David Broncano, a lo que ninguno de los hermanos supo contestar muy bien, asegurando que todos los acuerdos que hay entre ambos son totalmente informales. "Nunca nos vamos separar, mi hermano y yo. Es 50% en el tema de la música, las letras.... no tengo ni idea", confesó David, situándose ajeno a todo el entramado legal del dúo.