El crudo testimonio sobre Montoya en 'Tardear' que da un giro de 180 grados a su imagen

Pese a que ha pasado tiempo desde 'La isla de las tentaciones' no hay duda de que la historia de Montoya y Anita sigue interesando en 'Supervivientes' y más tras el acercamiento que ambos han vivido con beso incluido. Después de destapar que quizás ambos mintieron al decir que no estaban juntos cuando viajaron a Honduras, este jueves 'Tardear' ha seguido analizando la última hora y para ello conectaba con Candela, gran amiga de la concursante.

Así, Candela, que se ha convertido prácticamente en fija en 'Tardear' pues entra casi todos los días a hablar de su amiga y de la pareja, ha vuelto a pronunciarse sobre el acercamiento que están teniendo Montoya y Anita ahora que comparten playa al tener que estar encerrados como sanción tras saltarse las normas.

"¿Candela le estás buscando como amiga un lugar para celebrar la boda para cuando salgan?", le preguntaba Verónica Dulanto para saber qué creía ella sobre esta posible vuelta de Montoya y Anita. "Bueno, yo siempre estaré abierta, si se casan que se casen y sino pues también. No nos metemos. Quiero que sean felices tanto el uno como el otro, que no se hagan más daño y que aprendan de sus errores", empezaba diciendo la amiga de Anita.

Asimismo, Candela dejaba claro que tanto ella como la familia de Anita también están dispuestos a apoyar a Montoya en el caso de que la pareja no vuelva. "Cuando el padre de Montoya dijo que su hijo estaba psicológicamente mal es cierto pero hace mucho tiempo porque cuando llegó a casa la que le tendió la mano fue la madre de Ana", aseveraba.

La demoledora sentencia de una amiga de Anita contra Montoya en 'Tardear': "La estrella se está estrellando"

Después Frank Blanco le preguntaba a Candela qué lectura hacía ella de esta reconciliación de los concursantes y si creía que todo podía ser una estrategia por haber estado nominados. "Sinceramente yo creo que ya se ha olvidado de lo que tiene fuera y me sabe mal pero creo que se va a llevar un chasco cuando salga. Montoya es un niño que a pesar de su intensidad, es alguien que tiene corazón y que quiere mucho a la familia de Ana, todos nos equivocamos, y me sabe mal que cuando salga pueda encontrarse con cosas que no le gusten y pueda llegar a tener conflictos con personas de su entorno", recalcaba.

"Lo que veo es que de 'La isla de las tentaciones' Montoya salió muy idealizado, muy venido arriba, que subió como la espuma y los padres están viendo que la estrella se está estrellando", soltaba sin pudor Candela dejando a todos sorprendidos en 'Tardear'.

"¿Por qué dices que se va a llevar un chasco por el tema de la fama o por la familia?", trataba de saber Mónica Hoyos. "Porque tenía el papel de víctima y de pobrecito y Anita todavía no ha contado ni la mitad de la historia que podía contar y se ha mantenido al margen. Todos hemos escuchado pobrecito Montoya, es el cornudo de España, pero no miramos la otra parte. Y cuando Montoya salga se va a pegar un chasco bastante fuerte", añadía Candela.