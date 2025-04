La información de 'Tardear' sobre Montoya y Anita que hace tambalear el rumbo de 'Supervivientes'

Este martes asistimos a la última reconciliación de Anita y Montoya en 'Supervivientes 2025' después de que se viera la pillada a ambos besándose durante la noche. Tras ello, este miércoles en 'Tardear' han realizado una labor de investigación para saber si la pareja de 'La isla de las tentaciones' nos engañó a todos cuando viajó a Honduras.

"Aquí tenemos un equipo de guionistas listísimo y ahora se cumple un mes desde que Anita y Montoya llegaron a Honduras y un equipo con Ana Fernández a la cabeza ha seguido minuto a minuto toda su relación y ha llegado a una conclusión que podría hacer tambalear Honduras", empezaba advirtiendo Verónica Dulanto.

Tras ello, la guionista de 'Tardear' corregía que más que una investigación era una teoría del equipo del programa. "Es una teoría que tenemos y nosotros creemos que Anita y Montoya llegaron a Honduras juntos pero que el entorno de Montoya le ha dicho que no podían decir que están juntos", aclaraba la periodista.

Según Ana Fernández a Montoya le da apuro reconocer que en realidad seguía estando con Anita como pareja y por ello han tratado de hacer ver que su relación se había acabado. Una de las pruebas de 'Tardear' era lo que comentó Anita en uno de los debates finales de 'La isla de las tentaciones' asegurando que había visto a Montoya la semana antes y que estuvieron media noche llorando y media noche pegaditos. "En el debate final vemos que ha habido un acercamiento", recalcaba la guionista.

Las pruebas de 'Tardear' que desenmascaran la relación de Anita y Montoya

Después, la siguiente prueba de 'Tardear' es el momento en el que Montoya abandonó la palapa después de que Laura Cuevas asegurara que había visto un beso entre él y Anita. "Yo no estoy para esto, o me separo o me voy a mi casa y que se queden los chismosos", soltaba Montoya en aquel momento. "Él estaba enfadado porque se pensaba que ella lo había contado, ¿por qué no podía contar ella que se habían besado?", se preguntaba la guionista.

Otra de las pruebas fue cuando Terelu Campos relató que ella durmió con Manuel en Playa Misterio porque Anita y Montoya dormían juntos. "Ellos llegan allí pero no pueden decir que son pareja porque es imposible", recalcaba la guionista. "Yo creo que llegaron como media pareja y que estaban iniciando algo", confesaba por su lado Belén Rodríguez.

Por último, Ana Fernández, la guionista de 'Tardear' mostraba unas declaraciones de Pepe, el padre de Anita en las que aseguraba que "hasta hace un mes y pico Montoya venía aquí a mi casa". "Entonces Montoya miente", sentenciaba Mónica Hoyos mientras que Candela, la amiga de Anita recalcaba que Montoya está muy coaccionado por su familia y por sus amigos y que muchas veces fue a Barcelona a ver a Anita mintiendo a los suyos.

No obstante, Candela dejaba claro que Anita y Montoya no eran pareja cuando fueron a 'Supervivientes'. "Después de 'La isla de las tentaciones' ellos han intentado volver, pero pareja oficial no eran", sentenciaba. "¿Y extraoficial?", le repreguntaba Frank Blanco. "Extraoficialmente sí", concluía.