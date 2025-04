Comunicado urgente de 'MasterChef' tras el abandono de un concursante por un motivo de fuerza mayor

Tras conocer a los 16 aspirantes de 'MasterChef 13' y después de despedir al primero de ellos, este lunes TVE ofrecía la segunda entrega del talent de cocina en la que hemos asistido a un abandono forzoso de uno de sus concursantes debido a su salud.

En la primera prueba, Flores ya demostraba que no estaba en condiciones y pedía poder esperar en una silla mientras le tocaba cocinar por sus problemas de espalda. "Tuve un accidente cuando tenía 21 años, laboral y me destrozó la espalda totalmente. No sabían si podría volver a andar, pero me recuperé y hasta el día de hoy estoy estupendamente pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí", explicaba Flores a Pepe Rodríguez y Cristina Cifuentes cuando se acercaban a su cocina.

Pero lo peor llegaba cuando el dolor hacía que Flores tuviera que tirarse al suelo por no poder continuar. "Ahhh, ahhhh necesito que me pinchen ya", gritaba sin poder aguantar el suplicio que estaba sufriendo. "¿Te parece si te llevamos al hospital mejor?", le preguntaba Pepe Rodríguez. "Es que no puedo caminar ni levantarme del suelo", contestaba él.

"Por favor no me quiero perder esto", se quejaba Flores. "Tranquilo, lo importante es la salud lo primero", le respondía el juez de 'MasterChef'. "Es que como me puede pasar esto aquí ahora", insistía Flores antes de abandonar las cocinas en una camilla para ser evacuado al hospital.

Flores abandona 'MasterChef 13' tras su incidente con la espalda

Después, Flores se ausentaba en la prueba de exteriores celebrada en Picaña (Valencia), una de las zonas más afectadas por la DANA de octubre. De vuelta a las cocinas de 'MasterChef' y antes de empezar la prueba de eliminación, Jordi Cruz anunciaba a todos los aspirantes que su compañero Flores había decidido abandonar definitivamente el concurso.

"Antes de nada queremos hablaros de vuestro compañero Flores. Como sabéis en la primera prueba se le despertó una lesión en la espalda que tiene desde hace mucho y sintiéndolo mucho ha decidido abandonar el concurso", explicaba Jordi Cruz.

Tras ello, el programa emitía un vídeo del propio Flores tumbado en una cama. "Bueno, muy a mi pesar tengo que abandonar. Pero quiero agradecer a todos mis compañeros como se lo han tomado y como me han ayudado y especialmente al programa que no podían haberme cuidado mejor. Pero en este momento es tiempo de descansar y de recuperarse y de intentar volver lo más fuerte posible", confesaba él.

"Desde aquí queremos mandarle un cariñoso abrazo y desearse que se recupere lo más pronto posible porque la salud es lo primero", concluía Jordi Cruz antes de seguir con la última prueba de la noche.