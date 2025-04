Un incidente paraliza 'MasterChef': Un concursante tiene que ser evacuado de urgencia en ambulancia

Después de su estreno la semana pasada y de conocer a los 16 aspirantes, 'MasterChef 13' ha emitido este lunes su segunda entrega en TVE en la que uno de sus concursantes ha tenido que abandonar las cocinas en camilla y ser evacuado en ambulancia.

Todo se producía en la primera prueba en la que los concursantes tenían que elaborar un plato libre en 75 minutos con los ingredientes de color amarillo que aparecían en una caja misteriosa de color dorado. Eso sí, los jueces les daban la oportunidad de comprar otros ingredientes principales como pescado y carne a cambio de tiempo.

Durante toda la prueba se podía ver a Flores, uno de los concursantes de 'MasterChef 13', sufriendo porque sufría una hernia en la espalda. "La verdad es que estoy muy tranquilo pero la espalda me ha pegado un aviso y necesito estar tranquilo de más, un seguro de vida para mí ahora mismo sería lo mejor", confesaba mientras se le veía como esperaba a poder empezar a cocinar estando en una silla.

Después Pepe Rodríguez y Cristina Cifuentes se acercaban a su cocina para preguntarle qué le pasaba. "Tuve un accidente cuando tenía 21 años, laboral y me destrozó la espalda totalmente. No sabían si podría volver a andar, pero me recuperé y hasta el día de hoy estoy estupendamente pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí", explicaba.

Flores abandona las cocinas de 'MasterChef' en camilla

Finalmente, el dolor de espalda podía con Flores que se tiraba al suelo porque no aguantaba más. "Ahhhh", gritaba del dolor. "Le ha dado otra vez", se escuchaba decir a alguno de sus compañeros. "Ahhh, necesito que me pinchen ya", decía sin poder contener el dolor. "¿Te parece si te llevamos al hospital mejor?", le preguntaba Pepe Rodríguez. "Es que no puedo caminar ni levantarme del suelo", contestaba él.

"Por favor no me quiero perder esto", se quejaba Flores. "Tranquilo, lo importante es la salud lo primero", le respondía el juez de 'MasterChef'. "Es que como me puede pasar esto aquí ahora", insistía Flores mientras todos sus compañeros le animaban y le decían "eres un grande, fuerza". Y tras ello, el concursante era evacuado al hospital en camilla.