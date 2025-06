'MasterChef 13' anuncia a sus cuatro finalistas en TVE tras eliminar a la concursante que todo el mundo quería fuera

Tras expulsar la semana pasada a su concursante más querido, Emilio, 'MasterChef 13' ha vivido este lunes su gran semifinal en TVE con la elección de sus cuatro finalistas y la última expulsión de la edición.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes tenían que reproducir un plato diseñado por el chef Pedro Subijana (tres estrellas Michelin), en el que era un reto a la altura de una semifinal. El jurado les daba la posibilidad de poder consultar la receta, que era bastante complicada, en un libro gigante todos a la vez durante cinco minutos.

Eso sí, a cambio de poder consultar el libro, los aspirantes de 'MasterChef' tenían que ceder 20 minutos de la prueba, por lo que al final contaban con 80 minutos para sacar adelante el plato. Si querían tenían una segunda oportunidad de consultar la receta, eso sí a cambio recibirían un delantal negro que les llevaría directamente a eliminación por lo que nadie accedía.

Era una prueba muy complicada en la que sobre todo Elena estaba muy perdida tal y como demostraba después en la cata. Mientras, Ismael y Gabriela conseguían convencer a los jueces, a Pedro Subijana y a Tamara Falcó pues consideraban que eran los dos mejores de la prueba. Finalmente, era él quién había hecho el mejor plato. Como recompensa, Ismael ganaba un viaje de cuatro noches para dos personas al Alentejo, la región más extensa de Portugal. Un destino repleto de tradición, cultura y sabrosa enogastronomía.

Ismael, primer finalista de 'MasterChef 13'

Después, los cinco semifinalistas se quedaban en Madrid para disputar la última prueba por equipos de 'MasterChef 13'. En concreto, se colaban en la Casa Grande de Fuencarral (Madrid), una edificación de los siglos XVI y XVII levantada con fines agrícolas y que se alza muy próxima al corazón financiero de la capital. Utilizada desde su origen como bodega, aún conserva prensas y tinajas de barro donde se guardaban los caldos.

Era allí, donde los concursantes se enfrentaban al reto de elaborar un menú diseñado por el chef Mario Sandoval (dos estrellas Michelin), diseñado para armonizar con las propuestas de la Denominación de Origen ‘Vinos de Madrid’. Y como aún no se había producido en esta edición, llegaba la doble capitanía que se jugaba a sorteo siendo Ana la encargada de liderar ambos equipos eligiendo por un lado a Ismael y Bea y por otro a Gabriela y Elena.

Era un reto complicado pues aunque era una prueba por equipos la valoración iba a ser individual, por lo que cada uno de los aspirantes querían librarse de la eliminación. Eso complicaba el trabajo de Ana como capitana pues la llamaban todo el rato pero ella conseguía más o menos sacar adelante la doble capitanía aunque con bastantes errores.

Tras la cata, Pepe, Samantha y Jordi decidían que el primer finalista fuera Ismael tras sacar adelante el plato del faisán con gran facilidad. Mientras que las chicas se tendrían que enfrentar a la prueba de eliminación aunque Gabriela contaba con el pin de la inmunidad.

Gabriela entrega el pin de la inmunidad y se convierte en finalista

De vuelta a las cocinas, Bea y Ana vivían un pequeño rifirrafe después de que la primera siguiera diciendo que su compañera le había dejado vendida en varias ocasiones en la prueba al no contarle bien todas las elaboraciones que tenía que hacer. Algo en lo que la capitana no estaba de acuerdo.

En este último reto de eliminación, los delantales negros tenían que reproducir los platos que traen tres jóvenes chefs invitados, que están demostrando un gran talento al servicio de una nueva cocina emergente: Daniel López (dos Soles Repsol), Camila Ferraro (un Sol Repsol) y Miguel Caño (una estrella Michelin y dos Soles Repsol). Y el encargado de elegir qué plato tenían que hacer sus compañeras era Ismael.

Y como Gabriela tenía el pin de la inmunidad decidía entregarlo aunque aseguraba que le daba coraje darlo pero no quería que le pasara lo mismo que a Fray Marcos después de haber estado seis semanas con él. De esa forma, Gabriela se convertía en finalista de 'Masterchef 13' y la expulsión estaba entre las otras tres delantales negros.

Elena, última expulsada de 'MasterChef 13' antes de la final y Bea y Ana se proclaman finalistas

Eran tres platos muy diferentes y con diferentes niveles siendo el de Bea el más complicado a nivel técnico mientras que el de Elena tenía muchas elaboraciones. Y aunque Bea empezaba con muchos nervios y se desesperaba al ver como el pañuelo que tenía que elaborar se le complicaba terminaba sacándolo adelante y demostrando ser una máquina.

La primera en presentar su plato era Ana y se llevaba una buena valoración por parte de Pepe, Samantha, Jordi y de Camila, la chef que había diseñado su guiso de pato. "El punto del pato es maravilloso y la presentación estaba casi calcada", le decían.

La siguiente era Elena que decidía dedicarle su caldo gallego al propio programa. "Te hemos visto cometer errores descarados y del posible follón has sacado un plato digno", le reconocía Jordi mientras que Daniel también le felicitaba. Y la última en presentarse ante los jueces y Miguel era Bea. "Hay un trabajo muy bueno, está muy elegante y me quedo con el caldo de ella", le soltaba Pepe. "Tiene todos los componentes, me parece increíble que solo con verlo una vez lo hayas ejecutado", le reconocía Miguel.

Finalmente, tras la cata, Pepe Rodríguez anunciaba que las otras dos finalistas de 'MasterChef 13' y que se sumaban a Ismael y Gabriela en la gran final eran Bea y Ana. Mientras que la última expulsada del talent de cocina era Elena después de haber sido repescada hace unas semanas y de haber cumplido su sueño de participar en el programa tras haber presentado en seis ocasiones. "Tenemos que felicitaros a las tres porque los tres platos estaban muy bien y eran muy parejos, pero Elena el tuyo tenía más defectos", recalcaba Pepe.

"Es la segunda vez que me voy. Estoy muy contenta y muy feliz por conoceros a todos. Esto es un mundo maravilloso que recomiendo a todo el mundo, os tengo que dar las gracias, ha sido brutal", reconocía la semifinalista. Una expulsión que todos los espectadores han celebrado en sus redes sociales pues consideraban que era la que menos nivel tenía para estar en la final y ser la más cansina de todos.