'MasterChef 13' anuncia a sus cinco semifinalistas tras expulsar en cuartos a su concursante más querido en TVE

Después de la celebrada expulsión de Chema la semana pasada, 'MasterChef 13' ha vivido este lunes su antepenúltima entrega con una de las pruebas más esperadas por los aspirantes pues han contado con las visitas de sus familiares con quienes han podido cocinar en el primer reto de la noche. Y tras la penúltima prueba por equipos llegaba la eliminación.

Nada más llegar a las cocinas, los aspirantes se encontraban con unas cajas misteriosas pero de un tamaño reducido. Antes de nada, los jueces daban la bienvenida a Ruth Lorenzo. La cantante, presentadora y ex aspirante de 'MasterChef Celebrity' participaba en un reto musical en el que los concursantes tenían que adivinar la canción y/o el grupo que sonaba.

Tras ello, los aspirantes de 'MasterChef 13' se encontraban debajo de las cajas misteriosas con ingredientes que representaban a los grupos de música que habían tenido que adivinar: desde unos chiles a unos arándanos, a un fondo para hacer una sopa, unas bananas, unos guisantes, entre otros. Pero la gran sorpresa llegaba cuando todos recibían las visitas de sus madres en el caso de Ana y Emilio, de su padre en el caso de Bea mientras que Gabriela, Ismael y Elena recibían a sus parejas y sus hijos.

En ese primer reto de la noche, Jordi Cruz se atrevía a cocinar y al igual que los aspirantes recibía la ayuda de su madre Roser. El ganador de dicha prueba obtendría dos premios muy importantes: un horno para seguir cocinando en casa, y el delantal dorado, que asegura la continuidad una semana más. Y tras la cata, los jueces elegían a Emilio y Bea como los mejores de la prueba siendo ella quién se hacía con el delantal dorado asegurando su pase a la semifinal.

Gabriela, Bea y Elena se clasifican para la semifinal tras el rapapolvo del chef invitado al equipo azul

Tras ello, los concursantes de 'MasterChef 13' viajaban hasta Alicante, Capital Española de la Gastronomía 2025, para enfrentarse a la penúltima prueba por equipos de la edición. Allí, Bea como la mejor de la prueba anterior podía elegir a los dos equipos y escogía cocinar junto a Gabriela y Elena mientras que el otro equipo estaba formado por Emilio, Ismael y Ana.

La gran novedad de este cocinado es que no había capitanes y todos podían compartir dicha capitanía. En el equipo rojo se producía un pequeño desbarajuste pues Jordi Cruz le recordaba a Elena que estaba en el equipo en el que tanto Bea como Gabriela si iban a eliminación podían librarse de la misma pues una tenía el delantal dorado y la otra el pin de la inmunidad.

Pero la gran liada la llevaba a cabo el equipo azul pues Ismael metía los pichones al horno cuando lo que tenía era que haberlos sellado en una sartén. Pepe Rodríguez trataba de salvar el plato y lo reconducía. Sin embargo, cuando Joaquín Baeza, el chef que había diseñado el menú se ponía serio y les echaba un gran rapapolvo. "No, por dios, esto es una aberración. Lo he dicho muy claro la cocción del asado es fundamental, en el nivel en el que estáis casi en la final hacer esto es destrozar un producto y una profesión, con el corazón en la mano y como profesional esto no puedo pasarlo", les soltaba muy serio. "La próxima vez cocinemos con coherencia", sentenciaba.

https://twitter.com/MasterChef_es/status/1934745071850803406

Y finalmente, tras la cata, llegaba el momento de las valoraciones y Pepe Rodríguez no dudaba en decirle que le gustaba que Ismael hubiera tomado el liderazgo pero había asumido tantos riesgos que la había liado. "La pifia de los pichones ha sido gorda, estaban pasadísimos, la salsa estaba rica puede ser que fuera la más rica de las que hemos hecho pero también la más cara", le decía el chef. Por su parte, Jordi Cruz destacaba la buena organización del equipo rojo y dejaba claro que había triunfado su arroz y también con el postre. Por todo ello, el equipo rojo era el ganador y por tanto el equipo azul se jugaría su puesto en la semifinal en la última prueba de la noche.

Emilio, expulsado de 'MasterChef 13' antes de su semifinal

Así, Ismael, Emilio y Ana se jugaban su pase a la semifinal de 'MasterChef 13' en la prueba de eliminación en la que descubrían los secretos de la caléndula, una planta con una rica historia de usos medicinales y mágicos. Tras ello, los tres delantales negros tenían que replicar un postre de Jordi Bordas, el primer español en ganar la Copa del Mundo de Pastelería.

Era una prueba super compleja con muchas elaboraciones que llevaba a Emilio por el camino de la amargura dando por hecho que se iba a ir. Y los jueces sufrían pensando que no iban a ser capaces de montar las tartas en las dos horas de tiempo que les habían dado para sacar adelante el trabajo. Mientras en la galería, las tres semifinalistas dejaban claro que querían que se fuera Ismael y lo pasaban fatal viendo a Emilio tan desesperado.

El primero en presentar su tarta era Emilio y tanto el chef como el jurado le felicitaban porque había conseguido sacar algo adelante. "Es otra cosa pero está muy bueno", le decía Pepe Rodríguez tras dejar claro que había trabajado de forma caótica y por eso el resultado. "A mí me ha sorprendido hasta donde has llegado", apostillaba Samantha Vallejo-Nágera.

"Lo suyo es una tarta y lo mio es una ñarta" #MasterChef pic.twitter.com/I3x5ghgvC3 — MasterChef (@MasterChef_es) June 16, 2025

Después llegaba el turno de Ismael y los jueces le dejaban claro que les había gustado mucho como había trabajado. "Por cinco minutos no te coronas", aseveraban. "Está muy buena, está bastante bien hecha", le decían. "Tiene mérito porque lo has sacado no con talento sino con perseverancia, es una tarta que con algunos detalles podrías servir en sitios finos", recalcaba Jordi Cruz. Y después llegaba la hora de Ana que dejaba a los jueces maravillados con la buena presencia de su tarta. "Me gusta mucho, los sabores están muy clavaditos", aseveraba Pepe Rodríguez. "Tiene mucho mérito que hayas hecho esta tarta tan complicada", añadía Jordi Bordas.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la mejor de la prueba era Ana y que el penúltimo expulsado de 'MasterChef 13' y por tanto el concursante que se quedaba fuera de la semifinal era Emilio dejando a sus compañeras desoladas. "Se me va mi cuarto hijo, vuelas del nido 'MasterChef pero esta siempre será tu casa", le decía el manchego a su vecino. "Yo entré a este programa sabía de cocina pero lo que sabe un chaval de 21 años, me voy con muchos conocimientos y con más confianza. Nunca he aprendido como he aprendido en 'MasterChef', me he sentido como un hijo y muy contento con mis compañeros y me voy con el corazón lleno", reconocía el joven.