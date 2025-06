Todo el público celebra quién ha sido el último expulsado de 'MasterChef 13' tras una gala muy accidentada

Tras la expulsión de Yago la semana pasada, 'MasterChef 13' ha vivido este lunes en su décima gala dos de las pruebas más míticas: la de los robos en el primer reto de la noche y la de los duelos en la prueba de eliminación.

Así, para arrancar la noche, los concursantes de 'MasterChef 13' se encontraban con una caja misteriosa bajo la que tenían 15 ingredientes para poder hacer un postre. Pero lo que no sabían es que se iban a enfrentar a una de las pruebas más divertidas y a la vez temidas del programa: los robos.

Eso sí, por primera vez en la historia de 'MasterChef' los robos han sido a la cara. De esa forma, cada aspirante tenía que robar nueve ingredientes solo a un compañero. Y como era de esperar, hemos vivido grandes venganzas entre algunos de ellos. Además en este reto volvíamos a ver a uno de los aspirantes de la primera edición de 'MasterChef', Efrén Álvarez y creador de la compañía de comida a domicilio Wetaca.

Tras la cata, los jueces dejaban claro que había dos concursantes que no habían sido capaces de sacar adelante el reto: Ismael y Elena. Mientras que Bea, Ana y Chema eran los que mejor prueba realizaban estando el premio entre ellas. Finalmente, era Bea la que se alzaba con la victoria y se llevaba una experiencia gastronómica para dos en el restaurante Casas Colgadas de Cuenca.

El equipo azul pierde la prueba de eliminación con el accidente de Ismael

Después, los aspirantes se quedaban en Madrid para cocinar en las cocinas del restaurante Desde 1911, que sorprende diariamente a sus clientes reinventando su carta con la mejor pesca del día y que cuenta con una estrella Michelin. Allí, los dos equipos liderados por Bea y Ana tenían que elaborar un menú creado por Diego Murciego.

El equipo azul capitaneado por Bea se encontraba con algún que otro problema pues Chema dudaba en varios momentos de las órdenes que le estaba dando su capitana. Por si fuera poco, Ismael se quemaba la cara al intentar abrir un horno de vapor y tenía que salir a que le inspeccionaran los médicos tras tener la cara completamente roja.

Durante el cocinado, los jueces de 'MasterChef' y el maitre del restaurante les proponían a los dos equipos que uno de sus aspirantes salieran a hacer alguna de las elaboraciones delante de los comensales.

Y tras la cata llegaban las valoraciones donde Jordi Cruz no dudaba en bajarle los humos a Chema al decirle que se había comportado como un abusón con su capitana creándola dudas todo el rato en lugar de ayudar a sacar los platos adelante. Mientras que Pepe Rodríguez felicitaba al equipo rojo y sobre todo a su capitana Ana por la gran prueba que habían realizado. Así, el equipo rojo ganaba el reto de exteriores con Ana siendo la mejor mientras que el equipo azul se enfrentaría a la eliminación.

Bea e Ismael se libran y ganan los dos primeros duelos de eliminación

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a otro de los retos célebres de 'MasterChef': los duelos. Y lo hacían con Ismael tratando de recomponerse tras haber tenido quemaduras de primer y segundo grado en su cara tras quemarse en exteriores al abrir el horno. Por ello, Jordi Cruz no dudaba en alabar su actitud que es "increíble y admirable".

En este reto, los delantales negros tenían que replicar platos del chef Eneko Atxa (tres estrellas Michelin y una estrella Verde a la sostenibilidad) que estaban bajo tres campanas.

Ana como la mejor de la prueba de exteriores tenía la oportunidad de escoger al primer duelista y elegía a Chema. Mientras que él optaba por enfrentarse a Bea para darle más oportunidades después del pequeño rifirrafe que habían tenido en exteriores. Y en ese primer duelo era Bea la que conseguía ganar la batalla subiendo la primera a la galería tras conseguir una gran yema de huevo trufada.

En el segundo duelo, Chema decidía enfrentarse a Ismael en un plato bastante complicado con el erizo como protagonista sorprendiendo a los jueces y a sus propias compañeras de la galería pues no entendían como decidía enfrentarse al rival más fuerte en lugar de con Emilio siendo el más débil. Y tras la cata de ambos platos, los jueces decidían que el ganador y por tanto el que se salvaba era Ismael.

La audiencia celebra la expulsión de Chema en 'MasterChef 13'

De esa forma, el tercer y último duelo de la noche, y por tanto en el que se iba a decidir quién se quedaba una semana más y quien tenía que abandonar las cocinas era entre Chema y Emilio, que tenían que replicar una especie de limón grass, un snack salado con diferentes elaboraciones.

Finalmente, tras catar ambos platos, los jueces de 'MasterChef 13' no tenían reparo en decirle a Emilio que estaba muy bueno mientras que el de Chema no estaba perfecto y no sabía demasiado a foie gras. Por ello, Pepe Rodríguez anunciaba que el aspirante que no podía continuar en las cocinas del programa era Chema.

Y todo el público de 'MasterChef' no ha dudado en celebrar en redes sociales la expulsión de Chema pues todos consideraban que era un sobrado. Además algunos no han dudado en compararle con Montoya.

