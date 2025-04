Chelo García-Cortés desvela si cobrará más sueldo en RTVE que en Telecinco por 'La familia de la tele'

Chelo García-Cortés ha pasado por 'El Faro', el espacio que presenta Mara Torres en la Cadena Ser, donde ha hecho balance de su larga trayectoria profesional, muy vinculada a la prensa del corazón. Además, se ha sincerado sobre su carrera televisiva, y cómo fue su salto de '¿Dónde estás corazón?' en Antena 3 a 'Sálvame' en Telecinco.

Así ha recordado la periodista cómo llegó al programa vespertino de Telecinco: "Me llama Adrián Madrid, uno de los dueños por aquel entonces de 'La Fábrica de la Tele', ahora La Osa Producciones, porque yo trabajaba para la productora de Ana Rosa Quintana. Quería mucho a Ana Rosa, siempre se portó muy bien conmigo".

"Empieza el declive nuestro en Antena 3. Ana Rosa era la productora y la dueña de los programas en los que yo trabajaba. Le dije que me habían llamado y me dijo 'ahora es el momento'", cuenta Chelo García-Cortés a Mara Torres. Según confiesa, la actual presentadora de 'El programa de Ana Rosa', "fue muy sincera conmigo, es más, a los seis meses finaliza DEC, '¿Dónde estás corazón?', que se llamaba al principio. Yo me fui con un contrato superagradable a Telecinco, pero le preguntaba a Adrián qué iba a hacer ahí. Me dijo que me iba a divertir. Hoy te puedo decir que ha sido un camino duro, pero una gran oportunidad".

Chelo García-Cortés, sobre los Kikos: "Me han martirizado"

Chelo García-Cortés en 'Ni que fuéramos'.

Además, reconoce que no hizo las cosas bien: "Fui tonta, me hice la engreída, la prepotente, ahora ya no, ahora me río. Se metían conmigo y yo entraba. He aprendido mucho y aunque en mi casa no lo entienda, son como esa familia que discuten y tal, pero nos queremos. Entre nosotros nos podemos decir de todo, pero no permitimos que lo haga nadie de fuera", dice sobre sus compañeros.

Respecto a su relación con Kiko Matamoros y Kiko Hernández, la periodista confiesa que "los Kikos me han martirizado, pero no concibo mi vida profesional sin ellos. Les quiero mucho.En 'Sálvese quien pueda', el reality de Netflix, descubrí que me quieren".

Ahora, a Chelo García Cortés y al resto de sus compañeros les espera una nueva aventura. Tras un año entreteniendo a la audiencia en 'Ni que fuéramos', todos ellos darán el salto a TVE. De esta forma, han pasado de estar vetados en Telecinco a ser fichados por la cadena pública. De momento no saben en qué consistirá 'La familia de la tele', su nuevo programa en las tardes de La 1. Nadie les ha dicho lo que pueden o no pueden decir.

Sobre al debate que se ha generado por el sueldo que van a cobrar, la periodista deja claro que "si no funcionamos… pero los directivos confían en nosotros, dennos una oportunidad. Vamos a ganar mucho menos que en Telecinco y en Antena 3. Los contratos que tuve en Atresmedia y Mediaset no han vuelto. Y en 'Ni que fuéramos' nos han pagado lo que han podido porque no había nada…", sentencia.