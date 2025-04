Adiós a Marta Flich: Abandona 'Todo es Mentira' tras seis años con Risto Mejide y comunica el motivo

Este jueves, Risto Mejide sorprendía al final de 'Todo es mentira' al hacer un anuncio que tenía que ver con quien ha sido la copresentadora del programa desde los inicios y su sustituta habitual en el programa de Cuatro, Marta Flich.

"Lo que vais a conocer a continuación es algo que va a ocupar todas las noticias sobre este programa y que va a tener bastante repercusión así que hemos preferido decirlo tal cual y hacerlo desde aquí", empezaba diciendo Risto Mejide.

"Cuando montas un proyecto como es este programa de televisión a veces tienes que dar malas noticias, pero también que son buenas. Lo que se va a conocer a continuación es algo que me provoca una profunda tristeza pero también una sincera alegría porque cuando montas un proyecto lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y pueda volar en la dirección que considere", añadía el presentador antes de dar paso a Marta Flich.

Marta Flich deja 'Todo es mentira' con su futuro incierto

Marta Flich se despide de Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Tras ello, era Marta Flich la que se ponía justo al lado de Risto Mejide para anunciar su marcha del programa. "Dejo 'Todo es mentira', no lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años, por cómo hemos crecido y por todo lo que nos ha pasado que no ha sido poco", aseveraba la copresentadora.

"Hemos pasado una pandemia, los volcanes, las cosas militares y a parte nos ha pasado la vida. Nos han pasado un montón de cosas, a mí también. Y siempre hemos sabido crecer, mirar hacia adelante. Es un programa que no se tenía mucha fe en que pudiera tirar para adelante pero aquí estamos con nuestra personalidad y con estas cosas. Son seis años aguantándote, después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado, tu relación más larga así que me tengo que emancipar", destacaba entre bromas la presentadora.

"Las cosas hay que dejarlas en alto siempre. Me voy de un programa que funciona como una moto, me bajo de un tren que funciona a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, es que no lo sé. Pero a veces dices voy a ver que tal, necesito algo", proseguía diciendo. "No te va a faltar trabajo", le contestaba Risto. "Aprovecho para pedir trabajo vale", añadía antes de que Mejide hiciera otro alegato.

Así, Risto Mejide no dudaba en recalcar lo mucho que va a echar de menos a su compañera. "Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta. En privado le llamo jabata. Pero sobre todo ha sido una hermana para mí", destacaba.

"Quiero dar las gracias a los compañeros, a la dirección, a los redactores, a Virginia, a Castelo y a nuestros directivos. Empezando por Manuel Villanueva al que adoro, un fantástico ser humano que ya no está en Mediaset, y estos días que he podido hablar mucho con Alessandro Salem, con Alberto Carullo y Jaime Guerra que son extraordinarios profesionales, que no les ha gustado mucho mi decisión pero bueno yo que sé, a lo mejor hay que irse para volver. Que les quiero mucho", concluía Marta Flich.

Marta Flich deja Todo Es Mentira a partir de este verano



¡Te echaremos de menos y te deseamos el mayor de los éxitos! 🥲#TEM24A https://t.co/916NsjvCe8 pic.twitter.com/4WMHXoik9e — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) April 24, 2025

De esta forma, Marta Flich abandona 'Todo es mentira' tras seis años y deja también Mediaset después de que hace dos años se convirtiera por sorpresa en la presentadora de 'GH VIP 8' y de 'GH DÚO 2' junto a Ion ARamendi tomando el relevo de Jorge Javier Vázquez.