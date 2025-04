A Silvia Intxaurrondo le preguntan por lo que dijo Ana Rosa de ella y su respuesta lo dice todo

El cruce de dardos entre Ana Rosa Quintana y Silvia Intxaurrondo parece no tener fin desde que la presentadora de Telecinco lanzó su comparación más sincera entre ambas. La conductora de 'La hora de La 1' ha querido contestar una vez más a los recados que recibió por parte de su rival en las mañanas, dejando de una vez por todas clara su postura sobre la polémica con la periodista.

"Me parece perfecto que Silvia tenga derecho a expresar su línea editorial u opinión sobre los temas que sean. ¿Por qué si lo dice Silvia es muy lícito, y si lo hago yo no lo es?", aseguró Ana Rosa Quintana cuando le preguntaron por la periodista de TVE en su paso por el pódcast de The Objective. Y la conductora del matinal de La 1 no ha evitado referirse a su rival de franja horaria tampoco.

Silvia Intxaurrondo sobre Ana Rosa Quintana: "Me alegra que vea nuestro programa"

En su reciente entrevista para Evasión, Silvia Intxaurrondo no ha evitado pronunciarse sobre el sector político al que desagrada por su trabajo en el matinal de TVE. "El PP me tiene vetada y lo dice claramente, igual que Vox, que me menciona en preguntas parlamentarias. Pero no soy yo quien debe revisarse, son ellos", comienza advirtiendo la periodista antes de responder de lleno a las quejas de la presentadora de Telecinco.

"Me encanta que Ana Rosa vea nuestro programa", asegura únicamente para expresar su opinión sobre la radiografía que la de Usera hizo sobre la trayectoria de la periodista, de quien asegura mantener buen recuerdo. "Conozco a Silvia porque uno de los primeros trabajos que hizo en televisión fue con nuestra productora, en Un tiempo nuevo. Luego no nos hemos visto, porque cada una ha seguido su camino, pero tuvimos una buena relación", aseguró Ana Rosa en el mismo pódcast.

Durante su charla con el citado medio, Silvia Intxaurrondo también ha aprovechado para celebrar el gran estreno que TVE acogerá la semana que viene con un desfile de carrozas. "Me gusta. Creo que somos una televisión que informa y entretiene, que es la clave de una cadena generalista: rigor, honestidad y diversión", asegura la presentadora sobre la llegada del universo 'Sálvame' a la cadena pública con 'La familia de la tele' el próximo 22 de abril.

"Me parece infantil que digan en redes lo que no se atreven a decirme a la cara"

"Muchos partidos deberían acudir a todos los medios, porque dar entrevistas no es un favor, es parte de su trabajo. Nuestra audiencia no ha cambiado. A mí me parece muy infantil que digan en redes lo que no se atreven a decirme a la cara", añade también sobre el señalamiento que ha sufrido por parte de muchos sectores políticos. Y cuando le preguntan si hay que ser "más crítico" con el gobierno, la comunicadora lo tiene claro.

"Creo que hay que fiscalizar a todos. En mi programa hemos recordado a Pedro Sánchez sus declaraciones sobre la amnistía y le hemos preguntado qué ha cambiado. Fiscalizo a todos, porque todos, de una manera u otra, tocan poder", sentencia Silvia Intxaurrondo, defendiendo la labor del equipo de 'La hora de La 1' y la independencia y objetividad del espacio en cuanto a informaciones políticas.