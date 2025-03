Vuelco de 180º con Andrea y Joel tras lo que salió a la luz en 'El debate final de las Tentaciones'

Este lunes, 17 de marzo, Telecinco ha emitido el 'Debate Final' de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Era el momento de descubrir cómo se encuentran las parejas que pusieron a prueba su amor en el reality. Entre ellas la de Andrea y Joel, quienes se marcharon juntos de República Dominicana.

Desde el plató, Sandra Barneda conectó en directo con Andrea para preguntarle por su relación con Joel, después de que confesaran en su reencuentro tres meses después que continuaban juntos. "Necesito hacerte la pregunta de en qué punto está tu relación con Joel", le decía la presentadora. Era en ese momento cuando la joven soltaba la bomba.

Andrea confiesa su ruptura con Joel ante una Sandra Barneda "en shock"

"Me da mucha pena decir esto, pero ahora mismo Joel y yo no estamos juntos", reconocía Andrea, para sorpresa de todos, incluida la presentadora. Una afirmación que ratificaba su expareja: "Como bien ha dicho Andrea, no estamos juntos, aunque me duele mucho decirlo". Barneda no dudaba en preguntarle a ella sobre esta decisión que ha tomado respecto a su relación: "Estoy dolida y no con Joel, hay cosas que no ha hecho bien".

A la pregunta de si cree que sigue enamorada de él, la joven respondia: "Creo que ya no". Tras esta confesión, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' entraba en el plató para hablar largo y tendido sobre esta inesperada ruptura, que dejó en shock a la mismísima Sandra Barneda.

"Estoy en shock, pero también sé que estas cosas pasan y tengo muchas ganas de escucharos, pero lo haremos el miércoles a las 22:00 horas en Telecinco. volveremos con el segundo debate con Andrea y Joel y el resto de protagonistas", explicaba la presentadora, animando así a la audiencia a que vean el miércoles el programa. Y es que Telecinco ha decidido alargar esta exitosa edición de 'La isla de las tentaciones' para torpedear el salto de 'La Promesa' al prime time con la previsible muerte de Jana.