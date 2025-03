Se rompen los esquemas con Montoya y Anita al destaparse la verdad de su relación antes de 'Supervivientes'

Este lunes, asistimos al reencuentro de Montoya y Anita en 'La isla de las tentaciones' tres meses después de las grabaciones del reality y de la hoguera final en la que el andaluz dejó a su novia para irse solo mientras ella quiso marcharse junto a Manuel.

En este reencuentro supimos que Anita y Montoya habían retomado su relación en varias ocasiones desde su salida de la isla pero mientras ella también trató de verse con Manuel. Tras lo sucedido en este reencuentro, Montoya decidió dejar su relación con Anita para tomarse un tiempo de reflexión.

"En estos momentos quiero estar conmigo mismo. Yo me merezco pensar un momento en mí. Yo la amo, no hay otra persona que la ame tanto pero necesito reflexionar", aseguró Montoya cuando Sandra Barneda le preguntó si quería a Anita y cómo quería salir del reencuentro.

Ahora, Montoya y Anita Williams volverán a juntarse en otro reality pues ambos son los últimos concursantes en sumarse a 'Supervivientes 2025' junto a Manuel González, el tentador de ella. Los tres se volverán a ver las caras en Playa Misterio en Honduras este martes una vez que Anita y Manuel se tiren del helicóptero.

Pero antes de ver este reencuentro, Javier de Hoyos ha destapado la realidad de la relación actual de Montoya y Anita en 'Ni que fuéramos'. El presentador sustituto de María Patiño ha revelado la mega bronca que tuvo la pareja de 'La isla de las tentaciones 8' justo antes de que él viajara a Honduras.

La gran bronca de Montoya y Anita antes de 'Supervivientes'

Todo después de hacerse eco de las declaraciones de El Carni, ex compañero de Montoya y Anita en 'El conquistador' de TVE asegurando que antes de ir a 'La isla de las tentaciones', el andaluz le fue infiel a su novia y que además había tratado de presentarse a la versión italiana del reality como tentador pese a estar con Anita.

"Hay un momento en el que a Montoya le ofrecen ir a 'Supervivientes' y él dice 'este es mi momento, soy el rey de España ahora mismo, todo el mundo está deseando verme'. Él pensaba que la oferta solo se la habían hecho a él y rompe con Anita porque quería entrar solo en 'Supervivientes' para dejarse llevar, vivir libremente e igual enamorarse", empezaba relatando Javier de Hoyos.

"El problema es que después se entera por este programa que Anita también va a concursar y tienen una conversación. Y Montoya le dice a Anita 'en serio ahora vienes a aprovecharte de mi y a quitarme mi momento, ¿no has tenido suficiente con serme infiel?'. Y ahí tienen una bronca máxima que llega hasta justo antes de que Montoya se suba al avión hacia Honduras", proseguía contando.

Fue entonces cuando Anita le envió al andaluz un demoledor mensaje. "En ese momento, Anita cansada de todo le dice 'no quiero saber nada mas de ti, me has dejado mal ante toda España cuando tú me habías sido infiel antes de La isla de las tentaciones' y te presentaste al programa italiano soltero cuando estabas conmigo. Deja de decir que estas enamorado de mí y de dejarme mal delante de toda España, no me vuelvas a dirigir la palabra", concluía Javier de Hoyos.

De esta forma, todo apunta a que actualmente Montoya y Anita han roto su relación y ahora tendrán que convivir juntos y con Manuel González en Playa Misterio a la espera de que se incorporen junto al resto de concursantes oficiales.