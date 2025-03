Nia Correia lo vuelve a hacer y triunfa al ganar el Festival Internacional de Viña del Mar

La cantante Nia Correia, ganadora de 'Operación Triunfo 2020', ha triunfado en el festival Viña del Mar. La canaria se ha convertido en la Mejor Intérprete Internacional en el que es uno de los eventos de mayor prestigio en Latinoamérica. De esta forma, ha conseguido venirse a España con la ansiada Gaviota de Plata.

Nia se metió al público chileno en el bolsillo con su actuación 'Caminito de lamento', una salsa de Paolo Santo, su primer trabajo discográfico. La artista obtuvo la segunda mejor valoración del festival, con un 6 de 7, siendo tan solo superada por la representante chilena. Así, se proclamó ganadora en la categoría de Mejor Intérprete internacional, donde competía con representantes de Argentina, Bolivia, Italia, México y Chile.

Además del premio material, un cheque valorado en 11.000 dólares, la ganadora de 'OT 2020' consigue que esta victoria le abra las puertas de Latinoamérica, puesto que es uno de los festivales más importantes de América Latina. Además, le llega en un momento en el que se vio, sin quererlo, envuelta en la polémica tras salir a la luz el mal trato que la dispensó Ana Obregón durante la grabación del spot de las Campanadas 2021.

Nia (@NiaCorreia) gana la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete en la 64ª edición del Festival de Viña del Mar



▪️La artista canaria conquista la Quinta Vergara de Chile con 'Caminito de Lamento' y abre sus puertas al mercado musical de Latinoamérica#ViñaDelMar2025 #Viña2025 pic.twitter.com/fSi6R57CU1 — telemagazine (@telemgzn) March 1, 2025

Primeras palabras de Nia tras hacerse con la Gaviota de Plata

Nia regresa a España con la Gaviota de Plata y con la satisfacción de haber cumplido un sueño. Muy emocionada, la cantante concedió sus primeras palabras tras la victoria en la rueda de prensa posterior al Festival de Viña del Mar. "No voy a poder hablar, porque, ya de por sí, soy una llorona. No me lo esperaba… Esto va pa' mi abuela, que me ha criado y estoy cantando gracias a ella. Me he recorrido no sé cuántos kilómetros para estar aquí. Ella va a estar super orgullosa. Gracias por el cariño que me han dado, por apoyar mi salsa de esta manera. Y me han hecho muy feliz, la verdad", confesaba ante los medios.

Además compartió una foto en su perfil de Instagram con el premio y la bandera de España. "Me llevo la gaviota pa España", escribió orgullosa. Inmediatamente, la publicación se llenó de cariñosos mensajes de amigos y compañeros de profesión. "No podía ser de otra manera!!! Enhorabuena preciosaaaa", le escribía Edurne. "Daaaleeeee", ponía Sebastían Yatra. "Súper Enhorabuena!!!", añadía Leire Martínez. También su descubridora, Noemí Galera, le daba la "enhorabuena".