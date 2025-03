Mariona Casas habla claro de lo ocurrido con su programa con Inés Hernand que TVE ha suspendido

El pasado mes de octubre conocíamos que RTVE estaba preparando un nuevo programa de televisión para La 1. El espacio, bajo el nombre 'Pasa sin llamar', estaría presentado por Inés Hernand, Alba Carrillo y Mariona Casas y de hecho la cadena pública lanzó incluso alguna promoción en octubre de este proyecto para la noche de los viernes.

Las ocho entregas con las que contaba el programa de humor se grabaron a finales del pasado año. Y, a día de hoy, permanecen en un cajón a la espera de que la cadena pública decida que hacer con ellas. Hace unas semanas, Mariona Casas, influencer que acumula más de 1,4 millones de seguidores en TikTok, habló con El Confidencial sobre este proyecto, producido por WinWin Audiovisual.

📦🏠¡Qué comience la mudanza! 🚚 4 inquilinas llegan a uno de los pisos más famosos de España al grito de: “Pasa Sin Llamar”. Un nuevo programa de @rtve en el que @InesRisotas, Alba Carrillo y Mariona Casas compartirán casa y no dejarán títere sin cabeza... pic.twitter.com/a2y8ihhANY — 🔑Pasa Sin Llamar - TVE (@PasaSllamar_TVE) October 29, 2024

La creadora de contenido se mostró prudente, pero al mismo tiempo triste ante la falta de información por parte de TVE, que ha suspendido su lanzamiento sin explicación. Sobre la fecha de estreno, la también actriz reconoce que "no sabemos cuándo se va a emitir. No sabemos por qué está parado… nos dicen que en breve sabremos algo, pero estamos todos esperando. Los de la productora creo que tampoco saben nada, desde luego, nosotras no".

"Hemos tenido muy mala suerte", reconoce Mariola Casas

"Dijeron que iríamos los viernes por la noche, pero ahora mismo hay un programa en esa franja (el de José Mota). Y encima no paran de salir nuevos fichajes para TVE… que si Buenafuente, que si Marc Giró salta a La 1, que si Henar Álvarez pasa a La 2… creo que hemos tenido muy mala suerte", lamenta Mariona Casas.

Según cuenta, "la idea era emitirlo en noviembre o diciembre y ligado a la actualidad. Que fuera grabado, pero para ser emitido pocos días después, más o menos como 'La Revuelta', pero al final lo hemos grabado al completo y está ahí a la espera… Confío en la magia de la edición para que cuando se emitan las entrevistas no estén desfasadas. Grabábamos muchas horas y hay momentos divertidísimos que pueden llenar los huecos de las promociones de los invitados… Íbamos a tres invitados por programa. Ha sido un tocho de programa y contenido no falta".

Mariona Casas reconoce que lo grabaron ya sabiendo que no se iba a emitir pronto: "Como ya supimos que no iba a estar ligado a la actualidad, no hemos tratado noticias del momento porque no tenía ningún sentido. Es más, grabamos en Navidad y no hicimos ninguna referencia. Es atemporal, pero con muchos invitados hablábamos de su nuevo programa o serie, por ejemplo, y ya se han emitido. Sí existe esa preocupación de que quede obsoleto. Pero confío en que se pueda salvar. Algo tienen que hacer porque ya está hecho".

"El 2024 era el año de Broncano, esperemos que este sea el nuestro"

Además, deja claro que "yo ya he cobrado por el trabajo que he desempeñado, pero me da lástima porque jo, nos crea una sensación de que algo ha fallado o algo ha ido mal. Hay ya una desconfianza generada y queda como una mancha en el currículum… es como 'pues no he empezado bien en este mundillo'. Pero todo pasa por algo. Sé que el 2024 era el año de Broncano, esperemos que este sea el nuestro".

Respecto a la posibilidad de seguir en televisión, Mariona Casas asegura que "si me llegan a preguntar al grabar el primer o el segundo programa hubiera dicho que no quería seguir en el medio por mis inseguridades, pero ahora te digo que he sabido defenderme, que me he lanzado a la piscina sola y he dicho que sí a todo. Por lo tanto, sí que me veo en televisión. Ojalá de presentadora, así por tener algo estable, ya que mi trabajo no lo es, pero nunca se sabe", sentencia.