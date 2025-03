La amenaza del exterior para Makoke que hace peligrar su participación en 'Supervivientes' a última hora

Este domingo, 2 de marzo, la primera tanda de concursantes de 'Supervivientes 2025' ha puesto rumbo a Honduras para vivir una de las aventuras de su vida. Entre ellos se encuentra Makoke. Sin embargo, a escasos minutos de coger el avión, la exmujer de Kiko Matamoros se ha visto obligada a intervenir en 'Fiesta' ante la noticia que han publicado varios medios de comunicación.

Al parecer, existirían unas fotografías de Gonzalo, el actual novio de Makoke y con el que pasará por el altar próximamente, besándose con otra mujer. Por tal motivo, el programa en el que colabora, 'Fiesta', ha querido ponerse en contacto con ella para saber cómo se encontraba ante estas informaciones. "No me afecta lo más mínimo. Yo sé que es absolutamente falso. Qué va, es mentira. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no", ha asegurado la colaboradora durante una videollamada con el magacín que presenta Emma García.

"Quieren hacer daño para que me vaya jodida", asegura Makoke

Makoke con Emma García en 'Fiesta'.

Además, ha lanzado una pregunta a sus compañeros: "Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya… ¿alguien las ha visto?". "Son personas que quieren hacer daño antes de que me vaya, para que me vaya jodida. Es el decir 'vamos a hacer daño'", ha añadido, muy segura de su pareja. Sobre cómo se lo ha tomado Gonzalo, Makoke ha reconocido que "se ha partido de risa. Es que no sé de dónde viene esta información. Es que estamos 24 horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño".

"Os juro que no le hemos dado ni un minuto. Vosotros porque me habéis llamado y sois vosotros. Yo lo he dicho 'esto es gente que me quiere hacer daño sin más, esto es la televisión y estate tranquilo'", ha asegurado. Y para dejar más claro todavía que no se cree ni un ápice de esas informaciones, ha sentenciado: "Yo ya estoy de vuelta porque la edad sirve para algo".

Gonzalo y Makoke está a punto de cumplir dos años de relación. Pero tan seguros están de que lo suyo va en serio que incluso se han comprometido. De hecho, tal y como la propia colaboradora ha confesado, ya tienen hasta fecha para en el enlace. Será en verano de este año 2025, aunque por el momento no ha querido compartir el día exacto en el que se darán el 'sí, quiero'.