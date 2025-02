Makoke recibe un plantón de última hora a menos de dos semanas de que se estrene 'Supervivientes 2025'

Apenas quedan dos semanas para que arranque una nueva edición de 'Supervivientes' en Telecinco. Será el próximo jueves 6 de marzo cuando Jorge Javier Vázquez vuelva a ponerse al frente del reality de aventuras. Por el momento, ya hay cuatro concursantes confirmados: Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi y Almácor.

El programa seguirá contando con tres noches en la parrilla de Telecinco. Los jueves será la gala semanal, con Jorge Javier. El domingo será el día del debate 'Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda. Y los martes será Carlos Sobera el que se ponga al frente de 'Supervivientes: Tierra da nadie'. Además, Laura Madrueño continuará conduciendo el formato desde Honduras.

De los cuatro concursantes confirmados por la cadena, Makoke es, quizá, la que menos haya sorprendido. Y es que la exmujer de Kiko Matamoros lleva años intentando participar. Estuvo a punto de hacerlo durante la edición en la que participó su exmarido, pero este se negó a coincidir con ella en Honduras, por lo que ha tenido que esperar hasta este 2025 para hacer realidad su sueño.

Makoke ( por fin ) pisa ‘Supervivientes’ 👏👏



Habrá que desempolvar los vídeos de “Makoke a la calle” 😏😏😂#Supervivientes2025 pic.twitter.com/DWeeLBuoQA — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) February 17, 2025

Makoke no será defendida por su hija, Anita Matamoros

Sin embargo, su experiencia será algo agridulce. Y es que, una de las personas más importantes de su vida, su hija, Anita Matamoros, no acudirá al plató a defenderla. Así lo ha dejado claro la joven en declaraciones a Europa Press: "¡Sí, hombre! Esos platós no los controlo yo, no los manejo". Al ser preguntada por el concurso de su padre, la influencer ha evitado hacer comparaciones: "No creo que sea yo quien tenga que hablar de eso".

Eso sí, la hija pequeña de Makoke y Kiko Matamoros, ha mostrado un total apoyo a su madre: "A mí me hace mucha ilusión que vaya a vivir algo así. Estoy muy expectante a ver que tal lo hace, pero creo y espero que lo va a hacer estupendamente". Además, no cree que su madre vaya a pasarlo mal por el hambre, pero sí que va a echar de menos a su familia, especialmente a sus dos nietos, Javi y Bianca, fruto de la relación de su hijo, Javier Tudela, con Marina Romero: "Lo que más le va a costar es la cabeza. El momento de bajón de echar de menos a sus nietos, a su pareja y a nosotros, pero ella tiene debilidad por sus nietos".

"También creo que va a llevar fatal lo de tirarse del helicóptero", ha confesado Anita Matamoros. Por lo que a ella respecta, ha dejado claro que no se plantea ir a 'Supervivientes', ya que quiere centrarse en su carrera como influencer. Aunque le parece un "formato maravilloso" por el reto que supone para los participantes: "Ponerme a prueba de esa forma me encantaría, pero no es mi formato", sentencia la joven.