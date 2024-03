Anita Matamoros confiesa quién es su favorito en ‘Supervivientes’ y su respuesta sorprende

Muchos son los rostros conocidos que este jueves 14 de marzo se han dado cita en Tenerife para asistir a los Premios Dial 2024 que anualmente entrega la emisora de música. Entre ellos se encontraba Anita Matamoros, quien, tras posar ante los medios de comunicación, atendía amablemente a la prensa.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke develaba que «mi sueño frustrado es haber sido una estrella del pop». Además reconocía quién era su artista favorito de la gala: «De mis premiados esta noche es Dani Fernández». Y es que la joven es una gran aficionada a la música, por lo que no quiso perderse una noche tan especial.

Sobre cómo se encuentra, Anita Matamoros confesaba que, aunque «no fue un comienzo de año fácil» debido a la muerte de su perrito, ahora está mejor. «Todo bien, estoy remontando, cada vez mejor y trabajando un montón. Estoy en un buen momento laboral y personal», aseguraba la influencer.

Anita Matamoros deja claro quién quiere que gane ‘Supervivientes’, y no es Laura

Como no podía ser de otra forma debido a la polémica generada, los reporteros querían conocer su opinión sobre el dardazo que su hermana, Laura Matamoros, lanzó a su madre Makoke antes de tirarse del helicóptero en ‘Supervivientes 2024’. La joven reconoció que «me hace mucha ilusión que esté viviendo esta aventura por segunda vez». Aunque su favorita es Miri, ya que «es muy amiga mía. Hemos estado viviendo juntas los últimos meses, sé la ilusión que tiene, lo mucho que se ha preparado, es mi ganadora y la apoyo totalmente».

Respecto a la salida de tono que su hermana tuvo antes de lanzarse desde el helicóptero, gritando «Makoke a la calle», Anita Matamoros optó por quitarle hierro al asunto. «Al final es una broma que hemos hecho todos, es un meme», pero ha dejado claro que «al final cuando lo hace una persona con la que no tienes esa confianza o afinidad, deja de ser tan broma. Pero no hay que crear una polémica y un drama de donde no lo hay».

Por último quiso aclarar cómo está su corazón, meses después de romper con su chico. Con una gran sonrisa en el rostro, la influencer aseguraba que «tengo el corazón contento y lleno de alegría, como diría Marisol».