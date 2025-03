Jesús Cintora da una inapelable sentencia a Jiménez Losantos tras cruzar todos los límites

Hace unos días, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Administración Pública de España anunciaba que padece cáncer y que próximamente se tendrá que someter a una intervención. Y ante tal noticia, Federico Jiménez Losantos no ha dudado en hacer sorna y llegar a cuestionar al político socialista. Algo que ha llevado a Jesús Cintora a dedicarle un vídeo en su canal de YouTube a su compañero de profesión.

Así, el locutor y presentador de 'Es la mañana', Federico Jiménez Losantos se deslengua contra Ángel Víctor Torres. "Esto del cáncer es dar penita. Parece que lo van a operar el mes que viene, entonces no será la cosa muy grave. Él sigue en el ministerio, ¿y entonces donde está el problema? ¿Por qué dice que tiene cáncer si no le va a impedir el acceso a sus funciones, que hasta ahora son ridículos cuando no delictivas?", empezaba diciendo el periodista.

"Esto del cáncer es dar penita. ¿Y no será otra cosa? Va y dice que tiene cáncer. El cáncer lo tiene en la moral", sentencia Federico Jiménez Losantos sin ningún tipo de pudor. Unas palabras que rápidamente han sido denunciadas por Jesús Cintora en su canal de YouTube a la espera de hacerse oficial su fichaje por La 2 para presentar 'Malas lenguas', un formato para desmontar bulos.

"Esto es una puñetera vergüenza que se tolere y se permita esto y que llegue a preguntarse si no será otra cosa. Estamos en un punto en el cual como Ángel Víctor Torres ha aparecido en mitad de las investigaciones y desinformaciones sobre el caso de Ábalos, de Koldo y de Aldama él ha salido a dar explicaciones. Le podrás creer las explicaciones o no pero que anuncie que padece cáncer y este locutor de esta forma referirse a una enfermedad de este tipo no solamente demuestra la bajeza moral de este tipo sino que también demuestra que esto no debería tolerarse en un medio de comunicación", reflexiona Cintora.

"En este nivel está la extrema derecha en España y en este nivel está además que se permitan intervenciones de este tipo y que son reiteradas porque en el caso de Jiménez Losantos no es la primera vez y hay casos anteriores", prosigue destacando el periodista.

Tras ello, Jesús Cintora no duda en recordar cómo Federico Jiménez Losantos participó en la campaña del PP de cuestionar que los atentados del 11-M no fueran de Al Qaeda sino de ETA. "Que Jiménez Losantos diga que se aferra al cáncer. ¿Alguien puede considerar que una persona anuncia que tiene un cáncer por eludir otro tipo de asunto? Habrá parroquianos que todavía crean a Losantos, hay gentuza, hay mala gente pero darle altavoz en un micrófono a esto es lamentable, qué lamentable", recalca el periodista.

Jesús Cintora, rotundo contra Jiménez Losantos: "Hay límites inaceptables e inhumanos"

"Así está el nivel de odio contra este gobierno. Y ver como un vocero y un gurú de la extrema derecha dice que un ministro se aferra a un cáncer para dar penita. Y ojo que Losantos tiene un medio que en sus orígenes aparece todo el tema de la financiación y de la caja B del PP. Pero llegar a esto es inaceptable y llegar a este punto de mezquindad", sentencia Cintora.

Y es que lejos de quedarse ahí, Jiménez Losantos llega a cuestionar que el cáncer de Ángel Víctor Torres sea algo psicológico. "Hay límites que estamos llegando a niveles de odio que son inaceptables y son inhumanos. Él ya sabe que el diagnóstico del ministro ya sabe lo que va a ser y lo que va a ocurrir, esto es nada. Es tremendo y terrible", añade al ver como Losantos defiende que hoy en día en España se cura la gente del cáncer.

Finalmente, Cintora lanza una última reflexión sobre este polémico asunto. "Críticas a su labor política, todas las que hagan falta, poner en duda su palabra en un caso de supuesta corrupción pues si lo quiere poner en duda, una cosa es poner en duda y otra dar por hecho algo. Pero llegar al punto tan terrible de cuestionar que tenga una enfermedad como el cáncer, ¿se puede caer más bajo? ¿No se va a hacer nada?", concluye, pidiendo actuar con Federico Jiménez Losantos.