Horóscopo semanal, del 10 al 16 de marzo de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana arrancamos la segunda semana del mes de marzo de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, ya estamos notando los efectos del eclipse de Luna, que tiene lugar el día 14 en el signo de Virgo. Se trata del primer eclipse de los cuatro que tendrán lugar este 2025. Su renovadora energía puede transformar nuestra vida. No es momento de arriesgarse sino de pisar terreno firme. Venus sigue en Aries, y los signos de fuego –Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Puede que estés sometido a muchas presiones, pero vas a saber gestionarlas para que nada ni nadie pueda contigo. Este eclipse te lanza a explorar nuevos caminos, y pueden llegar cambios importantes en cualquier ámbito de tu vida. Todo lo que implique movimiento y novedades va a jugar a tu favor. Un viaje te abrirá los ojos, ayudándote a entender muchas cosas.

Horóscopo semanal Escorpio

Días muy favorables en los que podrás llegar donde quieras. Vas a sentirte más seguro que nunca y con la fuerza necesaria para tomar decisiones. Tu creatividad será enorme, capaz de transformar todo lo que te rodea y hacer que te quedes con lo mejor de cada situación que tengas que vivir. El eclipse puede traerte alguna sorpresa relacionada con un amigo.

Horóscopo semanal Aries

Este eclipse afecta a tu trabajo, y los resultados que esperas pueden tardar más de lo previsto. Aunque la paciencia no es lo tuyo, es lo que ahora te exige la vida. Con el planeta Venus retrógrado en tu signo, tendrás tendencia a dejarte llevar por tus deseos, pero te conviene reflexionar un poco para no hacer cosas de las que luego te arrepientas.

Horóscopo semanal Géminis

Puedes estar atravesando un momento complicado en el que deberías cambiar algunas cosas que no están funcionando para volver a sentirte bien contigo mismo. Si buscas seguridad y consuelo, los encontrarás en brazos de tus amigos, que sabrán darte soluciones. Este eclipse te sugiere que hagas algún cambio en tu casa. Por pequeño que sea te traerá suerte.

Horóscopo semanal Tauro

Te sientes inseguro y tú necesitas pisar terreno firme, pero el eclipse se lleva tus miedos y te anima a dejar atrás algo de tu pasado que te hace sufrir. Aprende a decir no para liberarte de responsabilidades que no te pertenecen y que tu salud no se resienta. Es tiempo de empezar a valorar algunas cosas que has estado dejando de lado porque saldrás ganando.

Horóscopo semanal Virgo

Te sientes poderoso y seguro, y no vas a permitir que nadie te frene, pero debes estar alerta al eclipse, que tiene lugar en tu signo, para captar engaños y traiciones que aletean a tu alrededor. Surgirán interesantes oportunidades; activa tu voluntad para que se conviertan en triunfos. Vas a tener luz propia y un carisma que resultarán muy atrayentes. El 12, 13, 14 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Cáncer

Te interesa ser muy cauto con tus palabras porque el eclipse puede provocar malentendidos que te compliquen la vida. Ahora empiezas a ver con claridad que tú no has sido culpable, sino víctima, de algo que te sucedió. Te vas a sentir apoyado por las personas que quieres. Las circunstancias jugarán a tu favor, propiciando que te relaciones con gente nueva. Días mágicos: 8 y 9.

Horóscopo semanal Piscis

Muchas felicidades. Este eclipse puede poner a prueba tu equilibrio emocional, pero estás protegido por el Sol en tu signo, que te invita a no dejar de soñar y a tomar decisiones con el corazón. Esos planes que se habían quedado paralizados salen adelante ahora. Los asuntos amorosos están muy favorecidos; puedes vivir ilusionantes historias nuevas o viejas relaciones que renacen.

Horóscopo semanal Libra

Bajo el influjo del eclipse de Luna, te conviene mantener la calma interior y dejar que las cosas sigan su curso, sin permitir que tu entorno te fuerce a hacer algo que no quieres. Vas a conseguir grandes logros con tu sonrisa y tu actitud pacificadora. Es un buen momento para pasar página y olvidar rencores que te alejan de alguien que quieres.

Horóscopo semanal Leo

Tienes que frenar un poco porque te estás debilitando, y es que tus emociones están exaltadas y puedes vivir momentos de tensión. Necesitas relajar el ambiente y recuperar energías. La Luna en tu signo, el 10 y el 11, te regala unos días mágicos, llenos de pequeños logros. Expresar tu opinión de forma diplomática será la mejor manera de ganar puntos y conseguir lo que deseas.

Horóscopo semanal Sagitario

Eres puro fuego y has vivido muchas emociones, pero ahora la calma viene a tu vida, y el eclipse te aleja de lo que te frena para que puedas hacer lo que deseas. Con los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio, se multiplicarán los aciertos en tus asuntos, y es que estás muy inspirado y convencerás. Te vas a dar cuenta de que hay cosas en tu vida de las que puedes prescindir.

Horóscopo semanal Capricornio

Siéntete orgulloso de ti mismo porque estás consiguiendo todo lo que te propones y sin pedir ayuda. Es posible que se despierten en ti sentimientos nuevos y hagas amistades con mucha facilidad. Este eclipse aparta de tu vida lo que no te hace feliz y tienes por delante días maravillosos. Te espera lo mejor, así que aleja de tu mente esos pensamientos que te impiden disfrutar.