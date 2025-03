Esto es lo que piensan realmente de Melody fuera de España para Eurovisión y te sorprenderá

A la espera de conocer la nueva versión de "Esa Diva", la canción con la que Melody nos representará en Basilea el próximo 17 de mayo, la representante española se mantiene en la cola en las apuestas de los eurofans ahora que se conocen ya todas las canciones que se cantarán en esta edición.

De hecho, tras haber escalado algunas posiciones en los últimos días, Melody se sitúa actualmente en el puesto 34 de 37 países. Es indudable que la representante española no cuenta con el favor del público (por ahora). No obstante, recordemos que las apuestas no lo son todo que en su día Barei llegó a situarse en tercera posición durante la final y ya sabemos como acabó.

Hace unos días pudimos descubrir la opinión de los artistas suecos que lucharon por la victoria en el Melodifestivalen y había de todo. Muchos destacaban el potencial vocal de Melody y su coreografía aunque tenían claro que no era una propuesta ganadora.

Pues bien a la espera de escuchar el jueves la nueva versión que Melody llevará a Basilea y saber cuales son las impresiones tanto de los eurofans españoles como de fuera; sí que podemos saber lo que opinaban de la actuación de la andaluza en el Benidorm Fest 2025 algunos eurofans de diferentes países.

¿Qué opinan fuera de España de nuestra canción para Eurovisión?

Así, un grupo de eurofans que colaboran en Eurovision Hub no dudaron en reaccionar en directo a toda la actuación de Melody paso a paso. Y de este vídeo podemos sacar varias conclusiones. En su mayoría todos coinciden en que Melody tiene una gran voz y que lo da todo en el escenario. Asimismo, recalcan que el mensaje de la canción es interesante y que representa muy bien a España. Ahora, por contra, cuestionan que es un tema que no es moderno ni actual.

"Esto es bastante representativo de España y de la música española", destaca Katie del Reino Unido. A lo que Miko de Armenia apostilla que "nos gusta el sabor español y latino y sí, esto es España". También Nicholas de Gibraltar recalca que nada más empezar se nota que es la actuación de nuestro país.

Por su parte, Eleonora de Países Bajos no duda en decir que la puesta en escena es bastante confusa porque tiene muchos elementos. Algo que también llega a decir Miceal de Irlanda al bromear con que parece como si fuera una cocina con todos sus electrodomésticos.

Por otro lado, sobre el vestuario de Melody son varios de los eurofans que dejan claro que es algo que está muy visto. "Es como si haces el Bingo de Eurovisión, un mono plateado que hemos visto mil millones de veces", asegura Nicholas de Gibraltar. Mientras Miceal y Beno se fijan en los sonidos y en la coreografía que destacan que está muy bien ejecutada. Por su lado, Gavin de Países Bajos confiesa que la canción es muy divertida y que le deja hipnotizado.

La crítica más repetida a la canción de Melody y aplausos a su mensaje

Con respecto a los sonidos de "Esa Diva" parecen coincidir todos en que no es una canción actual. "Hay personas que en realidad dirán que no suena moderno, que no suena fresco y bla bla bla, ¿pero me importa? ¿Me molesta? No, no me importa", recalca Beno de Francia. "Tiene una gran voz, tiene una voz increíble pero suena muy de la vieja escuela. Esto se habría vuelto top 10 como hace 15 años", apostilla Eleonora de Países Bajos. También Miceal de Irlanda defiende que "o creo que este sea el sonido más actual, moderno y fresco, pero no sé si esta canción está intentando ser moderna, fresca y actual". "Es como de 2010 y quizás es un retroceso", sentencia.

Nicholas de Gibraltar confiesa en un momento dado que le preocupa que esta canción no quede en buen lugar pero a la vez reconoce que el mensaje de Melody es importante. "Me encanta el mensaje de la canción, siento que con tanta negatividad reciente mucha gente puede realmente tomar ese mensaje y reflexionar sobre todo", asegura. Mientras que Katie de Reino Unido destaca que le gusta eso de que "una diva no pisotee a nadie para brillar".