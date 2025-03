El Gran Wyoming da la réplica del día a Ayuso nada más arrancar 'El Intermedio' por su último incendio

Este martes se cumplían 21 años de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 que acabaron con la vida de 193 personas. El Gran Wyoming no ha tardado en recuperar en 'El Intermedio' algunos de los homenajes de la Comunidad de Madrid, que un año más han estado capitaneados por Isabel Díaz Ayuso. Y la presidenta madrileña ha acabado convirtiéndose en el blanco de todas las críticas del presentador por un detalle significativo durante uno de los actos.

Nada más arrancar la emisión en el espacio de La Sexta, el presentador hizo mención al aniversario de los atentados durante el sumario de contenidos. "Hoy es 11 de marzo, se cumple 21 años de los atentados en Madrid, el mayor de la historia de España. Por eso la Comunidad de Madrid ha organizado un acto de homenaje a las víctimas", avanzaba el comunicador con una foto de Almeida y Ayuso de fondo.

"Como también es habitual, la presidenta de dicha Comunidad ha montado un pequeño incendio", subrayó entonces el Gran Wyoming para comenzar su represalia contra la popular. "Es algo a lo que nos tiene tan acostumbrados que el presidente de su partido ya le ha ordenado que tome medidas, en concreto que cambie su coche oficial por este", anunció mientras señalaba la imagen de un coche de bomberos en la pantalla.

Pero el conductor de 'El Intermedio' no se quedó ahí. "El incendio de hoy ha llegado después de que la Comunidad haya decidido no invitar a los actos conmemorativos a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid", explicó el presentador antes de profundizar en el gesto de la presidenta madrileña. "¿El motivo? Sus constantes descalificaciones a la presidenta", aseguró Wyoming.

"La misma Ayuso de 'me gusta de fruta' que llamó a Sánchez hijo de eso en el Congreso, está harta de descalificaciones... Demuestra que es una gran deportista, además del running, practica el cinismo", sentenció el Gran Wyoming entre risas. "Finalmente el delegado del gobierno ha decidido a acudir al acto del 11M, inspirándose en un amigo de Ayuso, al ritmo de 'Allí me colé, en tu fiesta me planté", señaló el presentador con una pulla directa a Nacho Cano.

"Más allá de los shows a los que nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, cada 11M nos deja un regusto amargo, porque las víctimas de estos atentados nunca terminaron de ser tratadas con el respeto que se merecen. Porque esos 193 asesinados y casi 2.000 heridos primero sufrieron un ataque salvaje, pero luego tuvieron que aguantar los manejos de un gobierno que no dudó en mentir y conspirar para salvarse así mismo", subrayó el presentador lanzando un dardo al Partido Popular.

Finalmente, recuperó el hilo para poner punto final a su carga contra Ayuso. "Ahora, 21 años después, todavía hay quién intenta utilizarle para sus pequeños ajustes de cuentas... Pues sí, un año más el 11M nos demuestra que algunos políticos no están a la altura. No sé si tal y como ambiciona llegará a la Moncloa, pero si lo hace bastará con que le pongan la puerta pequeña del Imaginarium", terminó sentenciando el Gran Wyoming antes de arrancar el programa.