Patricia Pardo se despide de 'Vamos a ver' rompiendo a llorar por la noticia que recibe de Christian Gálvez

"No quiero llorar", ha clamado en varias ocasiones Patricia Pardo ante su equipo y ante los espectadores del programa 'Vamos a ver' de Telecinco, pero finalmente, pese a los esfuerzos, no ha podido evitarlo y se ha visto incapaz de continuar.

Cuando estaba a punto de concluir el bloque de actualidad para dar paso al club social del magacín con Adriana Dorronsoro, la presentadora se ha visto sorprendida por un ramo de flores que le ha entregado Alfonso Egea, uno de los colaboradores.

"No te creo, no me lo puedo creer", ha reaccionado asombrada Patricia Pardo. "Soy el mensajero, no te asustes, no te asustes, soy solo el mensajero", le ha aclarado el tertuliano mientras procedía a hacerle entrega de ese espectacular ramo de rosas. Algo que ya daba pistas de quién podría ser el remite.

"Yo no quería llorar", se ha quejado la periodista gallega. "¿Pero de quién es el ramo?", ha preguntado. "Pues eso no lo sé yo. ¿Cuánta gente te puede mandar a ti un ramo a tu trabajo el día de los enamorados?", le ha replicado Alfonso Egea, quedando claro que ese regalo se lo había enviado Christian Gálvez, su marido, por el Día de San Valentín.

"Es que yo no quería llorar", ha reiterado Patricia Pardo muy emocionada por tal detallazo. "Bueno, pues ya está, ya sabes de quién es", le ha apostillado Egea. Antes, de leer la nota, la comunicadora ha contado el número rosas, lo que le ha permitido confirmar que provenían de su chico sin necesidad de mirar la tarjeta que había dentro.

"Muchas gracias, Christian, te quiero mucho", ha dicho mirando a cámara, con la voz entrecortada y sin poder controlar las lágrimas. "Yo no quería llorar", ha repetido por enésima vez, pero desde luego no lo ha podido evitar y lo ha tenido muy difícil para despedirse del programa.

Por último, y con grandes dificultades para articular palabra, Patricia Pardo se ha dirigido cariñosamente al equipo de colaboradores de la mesa de 'Vamos a ver' y a los espectadores: "Os quiero dar las gracias a todos, porque sois un equipazo, compañeros y amigos de verdad. Y a vosotros (el público) también. Ay, qué llorona soy... Les dejo con Adriana Dorronsoro y el club social. Te quiero, Chris", ha culminado Pardo entre balbuceos por una emoción incontenible.