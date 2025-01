Christian Gálvez cuestiona los cambios en Mediaset y señala al culpable de la "crisis de identidad"

Christian Gálvez, presentador de Mediaset aunque en la actualidad no esté en activo desde que se canceló el concurso 'Boom' en Cuatro, ha dejado muchos titulares en su reciente entrevista en el podcast 'Vaya Vaina' que presentan Alfon de la Rocha y Dani Gordo.

Entre otras muchas cosas, el también escritor habla de la situación que atraviesa el grupo de comunicación al que sigue ligado con un contrato de larga duración. "Mediaset ha vivido una crisis de identidad después de alejarse de los contenidos que le dieron la gloria a Telecinco como 'Sálvame' y con la pérdida de 'Pasapalabra' también. Es decir, se desmoronan cosas que la gente ya por inercia colocaba", ha valorado abiertamente.

"Telecinco se enfrenta a otras grandes que han ido haciendo su trabajo", añade en alusión a Antena 3, cadena líder en España, y a La 1 de TVE, que se encuentra al alza. Entretanto, Christian Gálvez cuestiona los cambios que se han producido en la cadena, dejando entrever que han podido aplicarse en un momento poco conveniente o propicio.

"Yo creo que los cambios también es verdad que deberían venir en los buenos momentos. Nosotros, cuando hacíamos 'Pasapalabra', hacíamos cambios importantes de pruebas. Y si molaba, lo dejábamos y, si no, besito y se quedaba como estaba. Pero arriesgabas cuando las cosas iban muy bien", ha reflexionado el comunicador.

Por otro lado, Christian Gálvez habla de la traumática cancelación de 'Pasapalabra' por sentencia judicial: "Fue un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años, el último programa estaba grabado".

Además, asegura que Atresmedia valoró la posibilidad de mantenerle a él como presentador. "Es verdad que hubo un tanteo", admite, pero decidió quedarse en casa. Y es tanto el dolor que siente por no continuar al frente de 'Pasapalabra' que reconoce no poder verlo: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso". "Ahora, forma parte de mi bendito pasado", afirma.