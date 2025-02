Mario Vaquerizo se revuelve en 'Tardear' tras ser amonestado por Frank Blanco: "Vuelve a tu lugar"

A la espera del cambio de horario a partir de la próxima semana, 'Tardear' sigue tratando de hacerse un hueco en las tardes de Telecinco tras la salida de Ana Rosa. Lo hace con una versión más desenfadada y gamberra en la que ya se han diluido bastante las secciones de la tertulia vip y 'salsear' pues al final sus rostros aparecen en ambas como ha sucedido este jueves con Mario Vaquerizo.

Así, el líder de las Nancys Rubias se ha mantenido en la tertulia VIP del principio de 'Tardear' al igual que otros rostros como Cristina Tárrega, Marina Rivers o Bibiana Fernández a diferencia de lo que ha pasado con su mujer Alaska, que ha dejado el espacio de la tarde para saltar a 'El programa de Ana Rosa'.

Hasta ahora, Mario Vaquerizo solo aparecía en la tertulia VIP, pero este jueves además de en la primera parte del programa se estrenaba también en 'salsear'. Lo hacía eso sí más tarde que el resto de sus compañeros. "Buenas tardes a todos, que bien estoy en la mesa de salsear, qué divertido es esto. Y también es muy divertido ser regidor, que he estado un rato ahí que como esto es pa arriba y pa abajo", empezaba diciendo al incorporarse a la sección de corazón.

Después, durante el debate sobre la herencia de Paquirri se producía un momento en el que tanto Mario Vaquerizo como Leticia Requejo no podían parar de reírse al hablar de la familia "Pantojo", un matrimonio de Córdoba que podría haberse quedado con parte de esa herencia. "Es que no puedo mirar a este señor", comentaba Leticia excusándose.

"Mario ven aquí, que eres una mala influencia para Leticia", le soltaba entonces Frank Blanco pidiéndole que se cambiara de asiento y se pusiera en la silla en la que estaba él sentado. Al acabar ese tema, el presentador de 'Tardear' volvía a solicitarle a su compañero que le cambiara el asiento.

"Mario ya hemos acabado con Pantojo, vuelve a tu lugar", le decía Frank Blanco provocando que Mario Vaquerizo se quejara de que le tuvieran para aquí y para allá. "A mí no me mareéis más que me muevo más que un maricón en una feria", terminaba replicándole el colaborador al presentador.