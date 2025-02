'Maestros de la costura Celebrity' expulsa a su cuarta aspirante y salva in extremis a la gran favorita

TVE ha emitido este jueves la cuarta entrega de la primera edición de 'Maestros de la costura Celebrity' en la que el nivel de las pruebas sigue aumentando. Tras la tristeza por la expulsión de Canco Rodríguez, el talent se ha despedido de otro de sus concursantes.

En la primera prueba, los jueces de 'Maestros de la costura Celebrity' invitaban al diseñador de interiores Lorenzo Castillo para un reto en el que tenían que ponerse por parejas para diseñar y confeccionar una chaqueta "Perfecto", una prenda que nació en 1928, cuando los hermanos Schott recibieron el encargo de un motero para realizar una chaqueta que cortara el viento y le protegiera ante una posible caída.

Para hacerlo, las parejas tenían que utilizar tejidos de tapicería, un imprescindible de la decoración para poder versionar esa clásica chaqueta. Eso sí, al ser impares, Mónica Cruz se quedaba sola y tendría el reto de trabajar en solitario mientras el resto lo hacían por parejas. Y como era una prueba que le gustaba mucho, Palomo, uno de los jueces de 'Maestros de la costura Celebrity' bajaba al taller para realizar su propia chaqueta "Perfecto" dejando a sus compañeros y a Lorenzo Castillo completamente impresionados por su diseño.

Tras ver todas las prendas que habían presentado los aprendices de 'Maestros de la costura Celebrity', los jueces y Lorenzo Castillo elaboraban de nuevo el ranking. En primera posición situaban a Carmen Farala y Óscar Higares que demostraban que era la pareja "pefecta". En segundo lugar se colocaban Pilar Rubio y María Esteve mientras que en tercera posición se quedaban Edu Casanova y La Terremoto de Alcorcón. Y finalmente, los peores trabajos eran los de Laura Sánchez y Edu Soto y por último Mónica Cruz, que no terminaba de entender la prueba y se notaba que había trabajado sola.

¡Enhorabuena! Ha ganado la pareja con el mejor bronceado del taller😎#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/iWbobrXWTy — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 27, 2025

El equipo de Mónica Cruz, el mejor de la prueba de exteriores

Antes de la prueba de exteriores, Lorenzo Caprile hacía un regalo especial a los aprendices de 'Maestros de la costura Celebrity' al darles una clase magistral de telas a ver si así se quedaban con la copla y podrían elegir mejor los materiales en las diferentes pruebas.

Después, los aprendices se trasladaban hasta Oviedo para la cuarta prueba por equipos de esta edición. Allí, Mónica Cruz y Edu Soto como los peores de la primera prueba tendrían que ejercer de jefes de taller mientras que Carmen Farala al ser la mejor podía elegir que prenda tenía que hacer cada equipo. En concreto, en este reto ambos equipos tenían que reproducir un diseño distinto de la última colección de Celia B, la marca creada por la diseñadora de moda asturiana Celia Bernardo, cuyas prendas se caracterizan por adentrarse en un mundo de fantasía, en el que los colores y los estampados vibran.

En este caso, Mónica Cruz y Edu Soto elegían sus equipos a la inversa, es decir cada uno decidía con quién no quería trabajar. Pero al ser impares, Laura Sánchez se quedaba sin equipo. Para ella, ambos equipos tenían que pujar tiempo siendo Edu Soto el que se llevaba a la modelo a cambio de 28 minutos.

El equipo naranja liderado por Mónica Cruz hacía su trabajo más o menos bien pero el equipo verde estaba bastante perdido cuando apenas quedaban 20 minutos para el final de la prueba pues no tenían nada del vestido cerrado. "Ahora mismo tenemos la prueba perdida, o remontamos esto o vamos directos a expulsión", les advertía María Escoté al equipo liderado por Edu Soto.

Las primeras veces no son siempre las mejores...#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/BxKARZdqrT — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 27, 2025

Y aunque apuntaba a tragedia porque quedaban apenas unos segundos, el equipo verde lograba por lo menos colocar el vestido en el maniquí al igual que había hecho el equipo naranja. Pero a la hora de la valoración el equipo verde reconocía que Edu Soto no había sido un buen capitán y eso se notaba en el resultado, todo lo contrario que el equipo de Mónica Cruz. Y por ello, los jueces no dudaban en que el equipo ganador de la prueba fuera el naranja. Además Palomo elegía a Mónica Cruz como la mejor aprendiz del reto de exteriores.

En #MaestrosDeLaCostura Celebrity puede pasar de todo. ¡Menuda montaña rusa de prueba! pic.twitter.com/rdr1mHj5Ew — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 27, 2025

María Esteve, cuarta expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity' y Carmen Farala se salva por los pelos

De vuelta al taller, los delantales negros se jugaban de nuevo la expulsión en una prueba en la que la ropa interior era la protagonista. Así, tenían que diseñar y confeccionar un conjunto de ropa interior femenina con un tocado o sombrero a juego y para ello contaban con los consejos del sombrerero Betto García y de la presentadora y vedette 2.0 Lorena Castell, que daba el salto así a TVE justo cuando Telecinco ha cancelado su último proyecto, 'Caiga quien caiga'.

Pero además, los aprendices con mandil negro tenían que confeccionar a medida de diferentes modelos. Es decir tendrían que tomar sus medidas para poder diseñar y que les valieran sus piezas. Al final del tiempo la prenda tendría que estar puesta en cada modelo.

Tras sentir que no era su prueba pues está muy alejado de lo que él controla, Edu Soto no dudaba en pedir el imperdible y solicitaba a Pilar Rubio su ayuda para que le hiciera la braguita. Por su parte, María Esteve se venía abajo al ver que la bordadora no le funcionaba y no podía bordar sus iniciales que es algo imprescindible. Un problema que le hacía perder tiempo para hacer su prenda, lo que le llevaba a perder los nervios y ponerse a llorar.

“Apaga y enciende” La solución universal 💡#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/t6wvjQyyDz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

Mientras que Carmen Farala se mostraba muy nerviosa después de que todos sus compañeros la señalen siempre como la gran favorita y la rival más fuerte a batir. Y Edu Casanova estaba encantado con esta prueba pues además no dudaba en hacerle un homenaje a Betto con el que ha colaborado en su último trabajo audiovisual.

“Aquí te ponen la etiqueta de la fuerte y no siempre es buena” Vamos @CarmenFarala, pudiste con nueve travestis. ¡Que la lencería no es nada para ti!#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/0QzPgfPTQG — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

Tras ver los diseños, en la valoración las peores paradas eran María Esteve sobre todo por no haber elegido bien las telas y haberse olvidado el patrón de la parte de arriba y Carmen Farala porque en lugar de una prenda de lencería había presentado un bañador, por lo que no era lo que los jueces pedían. Finalmente, Lorenzo Caprile anunciaba que el cuarto expulsado de 'Maestros de la costura Celebrity' era María Esteve. Así, la favorita se libraba in extremis de la expulsión.

"Yo estoy contenta, es la decisión que tenía que ser, he tenido una participación irregular. Estoy feliz de haber llegado hasta aquí", reconocía la actriz muy emocionada. "Mi nivel de costura honestamente no ha llegado al nivel que tenía que llegar", apostillaba dejando claro que el mejor momento del programa fue la clase magistral de Lorenzo Caprile.