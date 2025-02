Lolita Flores interrumpe soliviantada 'Tardear' para reprobar lo presenciado, y pide poner fin

En las últimas horas, hemos podido ver cómo Anabel Pantoja cargaba contra la prensa tras un incidente con un reportero y también cómo su madre Merchi explotaba contra otra reportera al verse sobrepasada y ver cómo los medios de comunicación le siguen para preguntarle por la investigación por el supuesto maltrato infantil de Alma. Al analizar las imágenes, Lolita Flores decía basta en 'Tardear'.

Después de hacerse eco del comunicado de Anabel Pantoja cuestionando a la prensa y del momento en el que Merchi perdía los nervios con una reportera, Verónica Dulanto le daba paso a Lolita Flores porque ella más que nadie sabía lo que es tener que lidiar con la prensa en la calle. "Lolita, más que nadie en esta mesa, puede llegar a entender lo que siente Anabel y la familia", comentaba la presentadora.

"Estoy de acuerdo que los chavales que están en la puerta de su casa es su trabajo y muchas veces nos piden perdón cuando nos meten la alcachofa para preguntarnos cualquier cosa. Somos personajes populares, además Anabel es influencer y entonces la gente puede tener interés en nuestras vidas", empezaba reconociendo Lolita.

"De eso a que estén 24 horas y 7 días a la semana, durante un mes, esperándote en la puerta de una casa. Llega un momento que sufres una presión insoportable que te lleva a depresiones y a tener odio a personas del mismo barco. Todos vivimos de unos y de otros, pero hay que llegar a un límite", defendía Lolita Flores.

En ese sentido, la actriz y cantante recalcaba que "la prensa tiene que entender que aunque sea un personaje popular, si yo no quiero enseñar mi intimidad, yo tengo todo el derecho porque es mía, es mi vida y yo cuento lo que me da la gana". "Pero tiene que haber un límite", insistía.

"¿Qué puede hacer Anabel o Merchi en estas situaciones?", le repreguntaba Verónica Dulanto después de que Lolita recordara como ella lo pasó muy mal cuando sus hijos eran pequeños e incluso tuvo que echar a un paparazzi del colegio de su hija. "Si a la cuarta vez dice que, por favor, le dejen en paz. Pues coño, dejadla en paz, que yo también estoy harta de ver la televisión y ver todo el tiempo lo de la niña de Anabel. Vamos a dejar esa familia tranquila, que hay otras familias en España", explotaba Lolita Flores. "Di que sí, bien dicho", le contestaba Verónica Dulanto.

Lolita vuelve a hablar de su salida de 'Tardear' y clama: "Dejadme en paz"

Justo después, la presentadora de 'Tardear' cambiaba de tema y daba paso a unas imágenes de una entrevista de Lolita con Mercedes Milá en su programa de Movistar Plus+ hace unos años. "¿Otra vez yo? Ay qué pesadilla. Sí, me drogué, fumé, de todo hice, pero dejadme en paz", reaccionaba la colaboradora levantándose de su asiento.

A la vuelta de la publicidad, Lolita Flores lanzaba un mensaje a sus compañeros. "Vengo el lunes que viene, que es el último día que vengo de momento. Luego ya se verá. Pero no sé qué van a hacer sin mí a partir de la semana que viene", soltaba con ironía al poner sobre la mesa que parece que ella siempre tiene que ser protagonista cada vez que va. "Pero me lo he pasado muy bien cada vez que he venido, volveré", aclaraba después de hacer referencia a su salida del formato para centrarse en las grabaciones de 'Tu cara me suena'.