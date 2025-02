Lolita Flores comunica su despedida de 'Tardear' y este es el verdadero motivo: "Yo me voy"

'Tardear' ha arrancado una nueva era en las tardes de Telecinco tras la salida de Ana Rosa Quintana ante su regreso a las mañanas. Así, el espacio presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco ha dado un giro hacia el entretenimiento apostando por nuevos fichajes como Ágatha Ruiz de la Prada, Paca la Piraña o dos ex rostros de 'Sálvame'. Pero también contará con algunas bajas como la de Lolita Flores.

Así, la actriz y cantante ha anunciado este martes que dejará la tertulia VIP de 'Tardear' por incompatibilidad con sus otros trabajos. Una salida que se produce justo cuando Ágatha Ruiz de la Prada, con la que mantuvo una guerra a raíz de sus palabras sobre los gitanos, se ha incorporado al programa.

"No sé si coincidiré aquí con ella, porque en marzo me tengo que ir", aseguraba Lolita Flores al comentar el debut de Ágatha como colaboradora de 'Tardear' y lo sucedido en la conexión con su pareja José Manuel Díaz-Patón en la que ninguno aclaró si siguen siendo novios o han terminado su relación.

Después de ver varios vídeos sobre Ágatha Ruiz de la Prada y su pareja, Lolita le enviaba un mensaje a la diseñadora. "Quiero felicitar a Agatha por ser colaboradora de este programa, no sé si coincidiré con ella o no, porque en marzo tengo una película y el otro programa de televisión y me tengo que ir. Pero siempre sé que esta será mi casa para volver", recalcaba.

"Además de felicitar a Agatha, si realmente ha roto con su pareja, que no lo sé, ella tendrá sus motivos. Yo no voy a hablar más del tema, lo único que os pido es que el día que queráis lanzar a una estrella, llamadme", terminaba diciendo Lolita tirando de ironía después de que Patón asegurara que ella solo quiso buscar fama con la polémica de Ágatha.

"Si tenéis a alguien que realmente queráis lanzar al estrellato, me llamáis, yo pongo algo en Instagram o algo, y listo. No lo digo por Agatha, que lleva muchos años currándose su profesión y tiene una personalidad muy digna y honorable para sentarse en esta mesa, sobre todo ahora que yo me voy", sentenciaba Lolita en clara alusión a lo que dijo José Manuel Díaz-Patón de ella.

Lolita Flores deja 'Tardear' para centrarse en 'Tu cara me suena'

Después, Frank Blanco y Verónica Dulanto se dirigían directamente a Lolita para saber si su decisión de dejar 'Tardear' estaba ya cerrada. "Yo tengo Poncia en el teatro, empiezo una película, un programa en la otra cadena... ¡si no tengo tiempo ni de echarme novio!", aclaraba. Con ello, Lolita Flores deja claro que las grabaciones de 'Tu cara me suena' comenzarán el próximo mes y no puede compaginarlo con seguir en 'Tardear'. En este sentido, cabe decir que Lolita ya desapareció el año pasado de 'Tardear' durante las grabaciones de 'Tu cara me suena' pero luego regresó.

Finalmente, Lolita Flores ha querido zanjar toda polémica con Ágatha y su pareja, que este martes ha debutado también como colaborador de 'Mañaneros'. "En serio, yo ya lo dije la otra vez, quiero terminar con este asunto. No me interesa la vida de nadie porque no me gusta que se metan en la mía, así que no hablo de la vida de nadie porque no me gusta que lo hagan sobre la mía. Yo estoy aquí como colaboradora, si me nombran contesto y si no me nombran no hablo de nadie. Es así", concluía.