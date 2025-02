Lolita Flores pide parar lo que 'Tardear' ha hecho con el caso de Anabel Pantoja: "Ningún derecho"

'Tardear' arrancó con una última hora en torno al caso de Anabel Pantoja y la investigación a ella y a su pareja, David Rodríguez. Y es que dos asociaciones proinfancia, el Cabildo insular, el ayuntamiento de Mogán y el gobierno de Canarias estarían valorando presentarse como acusación popular. Algo sobre lo que han debatido Lolita Flores, Boris Izaguirre, Xavier Sardà y Bibiana Fernández.

"Cuantos más datos conocemos de la investigación más se está complicando el caso", advertía Frank Blanco al arrancar el programa. Tras presentar a los colaboradores, el presentador conectaba con Jesús Alexis Bethencourt. "¿Esto es algo que hacéis habitualmente personaros en algo en lo que no estáis personalmente implicados?", le preguntaba el presentador.

"Bueno, vamos a ver, este no es un caso al uso. Cuando hablamos de maltrato infantil hablamos de una materia muy delicada. Y hay muchas asociaciones y puedo decir que incluso vinculadas a la iglesia católica que tienen interés en personarse y en formar acusación particular en estas actuaciones como consecuencia de las contradicciones que han habido y sobre todo de la gravedad de los cargos. Paralelamente, también puedo adelantar que el ayuntamiento de Mogán, que es donde han sucedido los hechos y siempre respetando la presunción de inocencia, se está planeando también personarse como acusación popular. Y también se lo está planteando el propio gobierno de Canarias a través de la consejería de Bienestar y la dirección general de protección a la infancia, es algo que ya ha pasado", explicaba el abogado.

Antes de escuchar a Lolita Flores y al resto de colaboradores de 'Tardear', Frank Blanco le preguntaba al abogado de qué dependía que todos estos organismos y asociaciones se presenten finalmente en el caso que investiga a Anabel Pantoja y su pareja. "La decisión última la tendrán los socios de la ONG porque está dentro de los objetivos la protección de la infancia y el denunciar el maltrato infantil y especialmente en la espera en los domicilios", aclaraba.

Lolita Flores, clara y rotunda sobre el caso de Anabel Pantoja: "Se debería terminar de hablar"

Tras escuchar este testimonio, Xavier Sardà se preguntaba "¿por qué dan por hecho que son culpables?". "Yo creo que esta gente se está adelantando", apostillaba Boris Izaguirre. "A mí me parece que es necesario la protección a los adultos y la presunción de inocencia, hasta que no se sepa, es que parece que hay que defender a una criatura que no sabemos si ha sufrido maltrato", exponía por su lado Bibiana Fernández antes de que fuera Lolita la que hablara alto y claro.

"El problema de esta pareja, que yo creo que por supuesto no tienen ninguna culpa, les mando un beso porque no les conozco mucho pero solamente por lo que están pasando tenéis todo mi apoyo. Lo que si es verdad es que con todo esto les están haciendo un estigma que luego va a ser muy difícil quitárselo", defendía la cantante.

"Muchas veces la gente juzga sin saber y yo creo que ya se debería dejar el tema en manos de quienes tienen que arreglar el caso y no hablar más del tema porque cada vez que se habla de él es un granito de arena más para esta pareja de inseguridad, de deterioro. Se debería terminar ya de hablar de este tema", sentenciaba Lolita Flores impugnando así a 'Tardear' y al resto de programas por seguir debatiendo sobre ello generando un malestar en la pareja.

En ese sentido, Verónica Dulanto recordaba que es un caso que se está investigando y que tiene que seguir su curso legal. "Pero en cualquier caso los demás creo que no tenemos ningún derecho de seguir estigmatizando a esta pareja", incidía Lolita. "Pero cuántas veces se hace un juicio social a gente antes de escuchar a la justicia que es la única y última en tener la palabra", justificaba Verónica.