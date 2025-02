Horóscopo fin de semana, del 21 al 23 de febrero: Predicción para todos los signos zodiacales

Arrancamos el cuarto y último fin de semana del mes de febrero de 2025. Y te adelantamos aquí cuál va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 21 y el domingo 23 de febrero y descubre ya cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia, este pasado jueves se alcanzó el Cuarto Menguante de la Luna, en el signo de Sagitario. Una nueva fase lunar que nos ha traído un buen momento para hacer cambios que van a mejorar nuestra vida. Además, los signos Acuario, Piscis y Libra son los más afortunados.

Consulta ya todos los pronósticos del horóscopo del viernes 21 de febrero, sábado 22 de febrero y domingo 23 de febrero de 2025 para todos los signos zodiacales, según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Sientes que la suerte está contigo y si deseas algo con fuerza vas a conseguirlo. Este fin de semana tu prioridad va a ser escapar de la rutina y disfrutar de tu tiempo libre. Puedes recibir un dinero inesperado con el que no contabas.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Evita poner barreras a tus emociones y déjate llevar por lo que sientes para vivir sensaciones que hace tiempo no experimentas. Sabrás aprovechar las oportunidades que dejaste escapar y tu actitud será positiva y confiada.

Horóscopo fin de semana Aries

Estás lleno de optimismo y energía, y con esa actitud nada te detendrá, si algo te interesa de verdad. La Luna menguando te ayuda a liberarte de emociones o relaciones que son un poco tóxicas para ti.

Horóscopo fin de semana Géminis

Ten cuidado este fin de semana para no herir los sentimientos de los que tienes cerca porque será fácil entrar en conflicto, y no podrás evitar que señalen tus errores antes que tus cualidades. Debes hacer las cosas con tiento y calma.

Horóscopo fin de semana Tauro

Cuidado con dejarte llevar por alguien que podría aconsejarte mal. Tú guíate por tu intuición, que no va a fallarte. No permitas que las responsabilidades te absorban y te impidan disfrutar de lo verdaderamente importante.

Horóscopo fin de semana Virgo

Es posible que te sientas confuso y que el temor se apodere de ti, buscando en los demás una protección que no siempre encontrarás, pero tú sabes que tu fuerza interior es impresionante y superarás este pequeño bache.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Este fin de semana sentirás que no lo vas a tener fácil. En tus relaciones vas a echar en falta esa espontaneidad y naturalidad que a ti tanto te gustan. La energía lunar te va a ayudar a liberarte de angustias y preocupaciones que te estaban condicionando.

Horóscopo fin de semana Piscis

Puede sorprenderte la actitud crítica de alguien cercano, pero no permitirás que influya en tus decisiones. Lánzate de lleno a por aquello que quieres y sabes que te va a hacer feliz porque la suerte está de tu lado.

Horóscopo fin de semana Libra

Vas a tener la oportunidad de hacer cambios o tomar decisiones que favorecerán tu vida y te abrirán nuevos caminos. Este fin de semana, tu poder de convicción será grande; cree más en ti y en tus posibilidades de éxito.

Horóscopo fin de semana Leo

Tendrás que controlar tus emociones y no actuar de forma impulsiva si no quieres tomar decisiones equivocadas. Necesitarás ir a tu aire y centrarte en tus asuntos más que nunca, y no permitirás que nadie te diga lo que debes hacer.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Algo importante está a punto de suceder. Confía en ese sexto sentido que tienes para elegir lo que más te conviene. Pueden asaltarte momentos de inseguridad y confusión. Aprovecha el fin de semana para meditar y conectar con tu ser interior.

Horóscopo fin de semana Capricornio

El exceso de tareas y responsabilidades puede agobiarte. Tienes que tomarte tus asuntos con paciencia, sin adelantarte a los acontecimientos. Planifica mejor tu agenda y tómate momentos de descanso y diversión.