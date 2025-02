Horóscopo de hoy, lunes 24 de febrero de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Tras decir adiós al fin de semana, inauguramos la cuarta y última semana de febrero de 2025 con el primer lunes del mes. ¿Cuál va a ser el devenir este 24 de febrero para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, hoy lunes día 24, el planeta Marte, que está retrógrado en Cáncer, se pone directo y desaparecen los inconvenientes que nos estaban frenando. Vamos camino de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 28 en el signo de Piscis, y su energía potencia nuestra sensibilidad y empatía.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

PISCIS CÁNCER CAPRICORNIO ESCORPIO SAGITARIO LEO ACUARIO TAURO GÉMINIS ARIES LIBRA VIRGO

Conoce aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 24 de febrero:

Horóscopo diario lunes Acuario

Vas a superarte y sabrás sacar la mejor enseñanza de cada circunstancia que te toque vivir. Tu criterio es el que cuenta y ahora es el momento de marcar límites a quienes quieran inmiscuirse en tu vida. Y sin dar explicaciones.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Deja de preocuparte por lo que opinen los demás sobre ti y céntrate en tus posibilidades porque tienes la suerte de cara y, si luchas por lo que quieres, lo lograrás. Puede surgir un viaje en el que disfrutarás mucho y te puede venir un dinero inesperado.

Horóscopo diario lunes Aries

Las relaciones con tu entorno pueden ser tensas, pero Venus en tu signo las suaviza y potencia tu seducción para que brilles allí donde estés. La Luna Menguante puede traerte cambios que beneficien tu economía. Atrévete con ellos y no titubees.

Horóscopo diario lunes Géminis

Puedes enfrentarte a dificultades por un conflicto familiar que te perturba, pero pronto encontrarás soluciones. Y Júpiter es un regalo del Cosmos que te traerá suerte cuando más lo necesites. Algo inesperado hará que veas la vida de otra manera.

Horóscopo diario lunes Tauro

Has tomado decisiones que no son del agrado de todo el mundo, pero vas a tener firmeza y coraje para seguir adelante, a pesar de las zancadillas que te pongan. Te conviene poner orden en tu alimentación y estilo de vida para que tu salud no se resienta.

Horóscopo diario lunes Virgo

Le faltan horas al día para hacer todo lo que tienes en mente, y estás agotado, pero la Luna Menguante te va a traer la calma que necesitas. No busques fuera lo que tienes junto a ti o te equivocarás, especialmente en el ámbito de las amistades.

Horóscopo diario lunes Cáncer

Hoy el guerrero Marte se pone directo en tu signo y no va a haber nada que ponga freno a tus proyectos ni a tus ilusiones. Te aguardan días llenos de contactos que te conducirán al éxito. Es el momento de superar los miedos y entregarte a la pasión.

Horóscopo diario lunes Piscis

Con el Sol y el planeta Mercurio transitando por tu signo, el Cosmos se confabula para premiarte como te mereces. Las oportunidades van a multiplicarse y tú vas a saber aprovecharlas mejor que nadie. Es tu momento.

Horóscopo diario lunes Libra

Quizá te estés planteando organizar tu vida de una forma nueva y distinta, y la Luna Menguante te va a ayudar a conseguirlo. Tu intuición te guiará, déjate llevar por tus corazonadas y avanzarás en la dirección que deseas. Busca momentos para ti y cuídate.

Horóscopo diario lunes Leo

Ten precaución con las personas de tu entorno profesional y esfuérzate por zanjar ciertas tensiones que han podido surgir con ellas. El planeta Venus bien aspectado te ofrece días fabulosos para el amor y para ser feliz, y puede traerte alguna grata sorpresa.

Horóscopo diario lunes Sagitario

La energía lunar te conduce al éxito y tienes la oportunidad de realizar algo muy deseado, pero no confíes en las personas nuevas que entran en tu vida porque te acecha la traición. El planeta Venus muy bien aspectado reaviva tu vida amorosa y potencia tu carisma.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Hoy la Luna Menguante transita por tu signo y, bajo su protección, vas a sentir que puedes con todo. Tu vida se simplifica y encontrarás facilidades para conseguir tus objetivos. A través de tus amigos, puedes conocer a gente que será luz en tu vida.