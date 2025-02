El pasado desconocido por muchos del aventurero Jesús Calleja y la tragedia que golpeó su vida

Tras innumerables aventuras de la mano de rostros famosos en espacio como 'Planeta Calleja', el aventurero más famoso de la televisión se preparaba este martes para su reto más intrépido hasta la fecha: viajar al espacio. Jesús Calleja hizo historia al convertirse en el tercer español astronauta, emprendiendo el viaje más importante de su vida a bordo del cohete New Shepard.

Un acontecimiento histórico que contó con una emisión especial en Telecinco de la mano de María Casado y Carlos Franganillo, y que ha puesto el broche final a la docuserie 'Calleja en el espacio'. Durante estas entregas especiales, además de repasar su dura preparación para cumplir uno de sus mayores sueños, el montañero se ha sincerado sobre aspectos de su vida más privados, como su núcleo familiar formado por sus tres hijos.

Jesús Calleja, de peluquero en León a convertirse en el tercer astronauta español

"No me lo creía porque mi sueño desde niño siempre había sido ir al espacio, por encima de cualquier otro", explicó Jesús Calleja en la presentación del proyecto. Pero sus primeros pasos profesionales no fueron tan intrépidos como las grandes expediciones por las que se ha dado a conocer, ya que en un principio comenzó a trabajar en la peluquería de su familia en León.

Pero pronto el conductor de 'Volando voy' cambiaría las tijeras por las botas de montaña, convirtiéndose en guía de expediciones en destinos como los Alpes o Nepal. Fue precisamente durante uno de sus viajes alpinistas donde conoció a Ganesh, un niño nepalí que sufría de tuberculosis y que se convertiría en su primer hijo, ya que decidió traerlo a España para proporcionarle asistencia médica y más tarde, adoptarlo.

Poco después, aumentaría su núcleo familiar adoptando también a Sureshi, el mejor amigo de Ganesh y a su hermana Sundari. "Actualmente están los tres casados y soy abuelo por partida triple", confesó en una ocasión Jesús Calleja durante su aparición en el programa de Bertín Osborne. Sobre lo que nunca ha llegado a abrirse ante los medios es sobre su reservada vida sentimental.

La muerte de su hermano Julián y el peor momento de su vida

"Con la vida que llevo, las parejas van y vienen, son efímeras. Es un peaje que paga quien viaja ocho o nueve meses al año. Pero esta vida no la cambiaría por nada; está llena de emociones", aseguró el ahora astronauta en una entrevista para Diez Minutos. Pero sin duda, el suceso que más le marcó fue la muerte de su hermano Julián, al cuál perdió hace unos años a causa de un cáncer.

Ambos nacieron un 11 de abril, separados tan solo por un año. "Esto va para mi hermano Julián, que ya no está aquí con nosotros, se ha ido a otro lado, ha hecho un viaje muy largo, y algún día nos veremos. Julianín, que va por ti", reflexionó Jesús Calleja durante un viaje junto a Antonio Resines en Costa Rica, refiriéndose a la muerte de su hermano mayor. Y en el terreno de las aventuras, el leones tiene claro cuál ha sido el peor momento de su vida.

"Quedamos diez días atrapados, no podíamos subir"

"Una vez superado el peor momento de mi vida, vi y sigo viendo la vida desde otra perspectiva", escribió Calleja en Instagram tras el incidente que vivió en Krúbera-Voronya, la sima más profunda del planeta ubicada en Abjasia. "Quedamos diez días atrapados en la sima porque cambió el tiempo. Hubo unas nevadas y unas lluvias brutales y por donde entramos al principio ya no podíamos subir. Lo que teníamos que haber bajado y subido en tres días, nos tiramos diez días para hacerlo, sin comida y pasándolas canutas", aseguró el montañero.

"Aquello fue terrible porque tienes la sensación de estar enterrado vivo y de que te vas a morir. Y pasarán igual dos meses hasta que la palmes. Fue el momento, quizá, el más delicado de mi vida, pero como sabíamos que dependíamos de nosotros mismos, nada más que tuvimos una miniventana, lo intentamos y conseguimos salir", relató Jesús Calleja sobre su experiencia más cercana a la muerte.