Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 17 al 21 de febrero: Andrés descubre la verdad y una impensable boda

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción ha afrontado la salida de dos actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) o la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

Pero por si fuera poco, la serie de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez, seguirá sumando nuevos nombres a su reparto coincidiendo con su primer aniversario. Y es que en los próximos capítulos también llegará Doña Clara, el personaje que encarnará Marta Calvo, histórica villana de la serie 'Motivos personales'. Su llegada supondrá un giro de 180 grados en las tramas de la ficción dando vida a la madre de Pelayo Olivares (Alejandro Albarracín).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de que María le confesara que fue ella quién mató a Víctor sin querer y todo lo que pasó, Damián decidía tomar cartas en el asunto para salvar a su hijo de la condena a garrote vil. Tras ello, el patriarca no dudaba en encañonar a Jesús haciéndole un ultimátum: que consiga que Andrés quede en libertad o les denunciará a él y a María a la guardia civil.

Tras ello, Jesús confrontaba a María por contarle a Damián lo sucedido y ella no dudaba en advertirle que como cuente su secreto desataría que Andrés definitivamente la repudie y se eche en brazos de Begoña. Así, que optaba por presionarle para que consiga que dejen a Andrés en libertad.

Por su parte, Digna le pedía a Joaquín que averigüe si don Pedro ha estado implicado en todo lo que ha pasado con Andrés y si fue él quién lo filtró a la prensa. Paralelamente, Gema le confesaba a Digna que se encuentra algo perdida y que echa de menos su trabajo en la mansión de los De La Reina. Por si fuera poco, desconfía (y mucho) de Irene Carpena como secretaria de su marido.

Damián recibía en la mansión al doctor Fermín Herrera, un reputado neurocirujano amigo suyo. El De La Reina le pedía a su viejo amigo que trate a Miguel Ángel Vaca y él accedía. Sin embargo, el gobernador civil se resistía y se negaba a que le diagnostiquen lo que le pasa.

En el dispensario, Luz le anunciaba a Claudia que ha decidido abandonar la medicina y la dependienta se mostraba apenada por su decisión. Por otro lado, Pelayo recapacitaba y le pedía disculpas a Marta por su actitud y le decía que se quiere casar con ella y que no quiere perder su amistad. Finalmente, Begoña le contaba a Marta que ha encontrado la prueba para demostrar que Andrés es inocente.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 17 al viernes 21 de febrero:

Capítulo 247 de 'Sueños de libertad' – Lunes 17 de febrero

Tras descubrir gracias a Joaquín que don Pedro fue el que filtró a la prensa la encarcelación de Andrés, Digna no duda en unirse a Damián para tratar de conseguir que Andrés sea liberado. Paralelamente, Marta y Begoña siguen tratando de encontrar la foto que pruebe que Andrés no pudo ser el que mató a Víctor.

Para dar con las fotografías, Marta no duda en pedirle ayuda a Fina y a Tasio para que intenten dar con el paradero de dicha prueba. Pero don Pedro se interpone para dificultar que encuentren las fotografías y le pide a su hermana que no ayude a Marta. No obstante, Irene opta por devolverles el sobre y Tasio da con él.

Por otro lado, Claudia sigue preocupada por la decisión de Luz de abandonar el dispensario. Tras contárselo a su tía Manuela, ambas deciden organizar una fiesta sorpresa de despedida a la doctora para agradecerle todo el trabajo que ha realizado en la colonia. Por su parte, Luz rechaza la propuesta de Luis de acompañarle a Barcelona.

Gaspar también regresa a la cantina, por lo que el trabajo de Manuela ya no es necesario. Es por ello, que Claudia le pide a Digna que contrate a su tía como sustituta de Gema en la mansión, aunque a Digna no le parece la mejor idea.

Pasan las horas y Marta y Begoña siguen preocupadas por no conseguir la foto que pruebe la inocencia de Andrés. Ante la desesperación por creer que su hijo puede ser condenado, Damián acorrala a su hijo y a María amenazándoles con denunciarles ante la guardia civil. Pero finalmente, Marta y Begoña dan con la prueba.

Capítulo 248 de 'Sueños de libertad' – Martes 18 de febrero

Buenas noticias para los De La Reina después de que el juez haya aceptado las pruebas obtenidas por Marta y Begoña, con lo que Andrés será puesto en libertad libre de cargos. Sin embargo, al ver la reacción de María, Damián no duda en encararla y dejarla claro cuál es su lugar en la familia ahora que sabe que fue ella quién mató a Víctor.

Gema no duda en felicitar a Marta por la buena noticia de la libertad de Andrés. Asimismo, comparte con ella su frustración por no sentirse realizada desde que dejó de trabajar como doncella en la mansión. Y es que ella quiere trabajar pero Joaquín se opone. Por otro lado, Pelayo le informa a Marta que su madre quiere conocerla y a Fina le inquieta mucho la boda de su novia.

Por su parte, todos sorprenden a Luz con una fiesta de despedida en la cantina. La doctora se emociona al ver el cariño de todos en la colonia mientras que Manuela se muestra apenada por tener que dejar su trabajo. Agradecida por la sorpresa, Luz no duda en compartir su gran secreto con Claudia. Y tras ello, tiene claro que tiene que enfrentarse a su pasado y cambia de opinión con respecto a su viaje a Barcelona con Luis.

Tras ser puesto en libertad, Andrés visita a Begoña en el dispensario protagonizando un bonito reencuentro. Después, Andrés acude a la mansión y se reencuentra con el resto de su familia. Con su vuelta, el benjamín se compromete con María a estar con ella y cuidar de su hijo.

Por otro lado, Begoña mantiene una conversación con Jesús y le deja claro que no va a parar hasta demostrar que él estuvo detrás de la inculpación de Andrés. Y por último, Irene trata de que su hermano se olvide de su sed de venganza con Andrés, pero don Pedro no da su brazo a torcer.

Capítulo 249 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 19 de febrero

Durante el desayuno, Andrés y Jesús tienen un nuevo enfrentamiento después de que Andrés le recrimine a su hermano que no fuera a visitarlo a la cárcel. Al ver su reacción, el ex militar sigue sospechando de que su hermano tuvo algo que ver en que le acusaran a él de matar a Víctor.

Don Pedro queda con Digna para disculparse por haber tratado de interferir en la encarcelación de Andrés. La cocinera está dispuesta a perdonarle pero con una única condición: que don Pedro acuda a la prensa para que se haga eco de la inocencia de Andrés. Tras ello, Carpena le pide ayuda a su hermana Irene para que interceda por él ante Digna para ganarse su perdón.

El doctor Herrera ha recibido los resultados médicos de Miguel Ángel Vaca y no son como él esperaba. El gobernador padece la enfermedad de Huntington, que supondrá un deterioro irreversible. Tras haberle ayudado y después de oírle decir que su sueño es quedarse en Toledo, Damián no duda en proponerle a su amigo el doctor Herrera que sea el sustituto de Luz en el dispensario.

Marta le pide a Fina que instruya a Gema para su nuevo puesto como dependienta en la tienda. Un encargo que a Fina no le hace ninguna gracia pero Gema deja claro que ella va a hacer todo lo posible para adaptarse a su nuevo trabajo.

Andrés y Begoña vuelven a compartir los sentimientos que tienen entre ellos, pero ambos saben que no pueden estar juntos y más ahora que María espera un hijo de Andrés. Paralelamente, Andrés convoca una reunión para proponerles a Marta y Joaquín alternar la dirección de la fábrica para acercar posturas y garantizar la estabilidad de la empresa. Y finalmente, Damián vuelve a encararse con su hijo Jesús y le deja claro que le repudia.

Capítulo 250 de 'Sueños de libertad' – Jueves 20 de febrero

Damián y Jesús le piden ayuda a Miguel Ángel Vaca para conseguir desestimar la investigación sobre la muerte de Víctor Zárate sobre todo para intentar que la guardia civil vuelva a interrogar a la familia. Mientras, don Pedro cumple con la condición de Digna y logra que la prensa publique la inocencia de Andrés.

Por su lado, Andrés presenta a Damián y Jesús la propuesta que les ha hecho a Joaquín y Marta pero a ninguno de ellos les parece que sea lo adecuado. Tampoco a don Pedro le hace gracia este movimiento de Andrés pues cree que no es algo positivo. Pero finalmente, don Pedro decide pedirle perdón a Andrés para empezar a pasar página con él tras acusarle de ser el culpable de la muerte de Mateo.

En su viaje por Barcelona, Luz se encuentra por sorpresa con Alberto. El padre de la doctora Borrell tiene previsto embarcarse para trabajar como cocinero en un barco pero antes prefiere pasar un día con su hija. Y Alberto le propone a su hija que se case con Luis en Barcelona. Después, Alberto comparte la idea con Luis.

Digna toma una decisión y acepta la propuesta de Claudia de contratar a su tía Manuela como la sustituta de Gema en la mansión mientras Gema continúa con su aprendizaje como dependienta. Por su parte, Clara, la madre de Pelayo y Marta se conocen al fin y su suegra queda encantada con su futura nuera.

En la mansión, Begoña se da cuenta del nerviosismo de María ante la posibilidad de que la guardia civil vuelva a interrogarla y no duda en compartir sus sospechas con Andrés. Precisamente, Andrés pilla a Jesús sobornando a su falso testigo.

Capítulo 251 de 'Sueños de libertad' –Viernes 21 de febrero

Tras ver cómo Jesús sobornaba al falso testigo, Andrés no duda en preguntarle a Damián al creer que su padre estaba al tanto de todo. Tras ello, Andrés ata cabos y descubre la verdad sobre el asesinato de Víctor. Y para obtener respuestas no duda en confrontar a María pero ella desviaba la culpa hacia Jesús.

En Barcelona, Luis no duda en pedirle matrimonio a Luz tras hablar con Alberto. Y aunque ella le dice que no pueden casarse sin que su madre y su hermano estén presentes. Pero finalmente, Luz accede y ambos deciden darse el sí quiero solo con Alberto como testigo.

Clara no duda en presentarse en la tienda para hablar con Fina y tratar de sonsacarle información sobre Marta porque quiere saber más cosas sobre su futura nuera. Mientras, el doctor Herrera empieza a trabajar con Begoña en el dispensario tras la marcha de Luz. Y en la mansión, parece que la relación entre Digna y Manuela funciona a la perfección.

Tras descubrir toda la verdad, Andrés comparte con Begoña que fue María quién mató a Víctor y después fue Jesús el que puso los gemelos para culparle. Al saberlo, Begoña no duda en advertirle de que Jesús es capaz de todo. Mientras María le cuenta a Jesús que su hermano ha descubierto todo.

Finalmente, tras asistir a una nueva pelea entre sus hijos, Damián harto de todas las traiciones de Jesús con su familia toma medidas drásticas con él y le pide que se vaya para siempre de su casa. Pero el primogénito no está dispuesto a aceptarlo sin luchar.