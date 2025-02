Ana Terradillos habla en estos inesperados términos de su rival en TVE, Silvia Intxaurrondo

Pese al terremoto que ha supuesto el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco, Ana Terradillos continúa firme al frente de la actualidad de 'La mirada crítica'. Dos semanas después de que su programa sufriese los cambios derivados de encajar 'El programa de AR' en la programación matinal, la periodista ha atendido en exclusiva a El Televisero. Un encuentro en el que no dudó en sincerarse sobre Silvia Intxaurrondo, su principal rival de franja horaria.

"Si algo sé de la tele, que ahora empiezo a saber más, es que la tele son cambios y de intentar dar con la fórmula adecuada. Entonces, ¿ha hecho Mediaset lo que tenía que hacer? Pues probablemente, desde luego ellos son los que saben y los que organizan las parrillas, y están convencidos de que este trío de ases va a funcionar", comenzó explicando sobre la nueva estructura de las mañanas de Telecinco en su entrevista con El Televisero.

Ana Terradillos sobre Silvia Intxaurrondo: "Me provoca admiración"

Cabe recordar que, tras el regreso de Ana Rosa Quintana a su franja original a principios de febrero, 'La mirada crítica' vio reducida su emisión a una sola hora, planteando su nueva etapa como un infoshow. "Las cosas tienen que ir poco a poco, porque son franjas en las que cuesta mucho situarte. Dicho esto, claro que sí. Me encantaría tener cinco horas para contar todas las cosas que pasan", aseguró Ana Terradillos sobre el principal cambio del formato. Fue entonces cuando se pronunció sobre Silvia Intxaurrondo, con quien mide fuerzas cada mañana.

Ana Terradillos y Silvia Intxaurrondo

"Conozco mucho a Silvia porque trabajamos las dos en la Cadena SER. Es una chavala muy tenaz, constante y ha pasado ya por muchísimos sitios, y después de su salida de Telemadrid llegó a TVE, ese ha sido su recorrido", comenzó señalando la periodista sobre la conductora de 'La hora de La 1', alabando el trabajo de su compañera en el matinal de TVE.

"En 'La hora de La 1' ofrecen todo tipo de información, es más un informativo al uso, más largo, se parece más a lo que hace Ana Rosa", subrayó Ana Terradillos, recalcando la principal diferencia entre el espacio que conduce actualmente en Telecinco y el liderado por Silvia Intxaurrondo. Pero la periodista no se quedó ahí en su arranque de sinceridad sobre el rostro estrella de La 1.

"No me encuentro más lejos ni más cerca de Silvia Intxaurrondo"

"Lo que admiro y respeto de alguien es que haya tenido tenacidad y constancia en su carrera, y Silvia lo ha tenido, por tanto, mi concepto de ella es bueno, y es una chavala encantadora, muy noble, con sus ideales y coherente con lo que hace. A mí eso me provoca admiración", sentenció la comunicadora sobre su compañera de profesión, pronunciándose también sobre la línea editorial de 'La mirada crítica' y su pluralidad.

"Esto del señalamiento sobrepasa el tema editorial. No es ni que me encuentre más lejos ni más cerca de Silvia Intxaurrondo. Hay que empezar a analizar muchas veces el ataque que se reciben de las redes sociales, que me ha pasado también a mí, y el contraataque que tú utilizas para poder desarmar con razón para defenderte", advirtió Ana Terradillos, que describe el matinal de Telecinco como "uno de los espacios más plurales de la parrilla televisiva".