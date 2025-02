Silvia Intxaurrondo destapa el veto del PP en TVE tras su entrevista a Feijóo: "Pidieron mi cabeza"

Silvia Intxaurrondo ha hablado alto y claro del veto que el PP ha interpuesto a 'La Hora de La 1'. Así, la directora y presentadora del programa matinal de TVE junto a Marc Sala no ha tenido reparos en hablar de su polémica con el principal partido de la oposición en una entrevista en Carne Cruda.

Así, la periodista verbaliza sin miedo el veto del PP a 'La Hora de La 1' a raíz de su entrevista con Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral de las elecciones de julio de 2023. "El Partido Popular me ha vetado. No quieren venir", sentencia la presentadora.

El origen de este veto hay que encontrarlo en lo que pasó durante la entrevista que le hizo Silvia Intxaurrondo al líder del PP antes de las elecciones de 2023. Cabe recordar que la presentadora de 'La Hora de La 1' no dudó en desmentir lo que había afirmado Núñez Feijóo al decir que su partido "nunca había dejado de revalorizar las pensiones conforme al IPC".

"No es correcto, señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en el año 2017", le contestó Silvia Intxaurrondo. Una réplica que dio mucho que hablar y que no gustó nada al Partido Popular y el propio Alberto Núñez Feijóo pidió que rectificara, pero la periodista se mantuvo firme.

Ya al recoger el Premio Ondas, Silvia Intxaurrondo agradeció el apoyo que recibió por parte de TVE asegurando que tuvieron que resistir todas las presiones que llegaron contra ella. "¿Presiones para que te quitaran de ahí?", le pregunta ahora Javier Gallego, el presentador de 'Carne Cruda'. "A mí nadie me lo ha comunicado, pero lo que ha trascendido en los medios de comunicación es que se llegó a pedir mi cabeza", responde la presentadora.

"Por hacer periodismo, por hacer preguntas, por desmentir bulos", recalca Javier Gallego. "Entiendo. Debe molestar bastante eso, pero yo lo voy a seguir haciendo", apostilla la presentadora vasca dejando claro que ella no va a cambiar su manera de hacer periodismo.

Silvia Intxaurrondo sentencia la situación de Telemadrid: "No hacen periodismo honesto"

Y es que Silvia Intxaurrondo está más que acostumbrada a recibir críticas y presiones por parte de políticos pues ya le pasó cuando era presentadora del 'Telenoticias Fin de Semana' en Telemadrid y tuvo otra entrevista que dio mucho que hablar con Isabel Díaz Ayuso. En aquella conversación, la presentadora no dudó en preguntarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia por si los hospitales de la capital no iban "a quedar desatendidos" al derivar al personal de esos centros al nuevo hospital Isabel Zendal. "Son preguntas que no se le hacen un presidente autonómico normalmente", le respondió ella.

Meses después, cuando Isabel Díaz Ayuso promovió un cambio de normativa para cambiar la cúpula directiva de Telemadrid, Silvia Intxaurrondo abandonó la cadena autonómica poco antes de que José Pablo López, el que ahora es Presidente de RTVE fue destituido como director general de Telemadrid y se nombró a José Antonio Sánchez como administrador provisional.

Durante su entrevista en 'Carne cruda', Silvia Intxaurrondo se pronuncia también muy claro sobre la situación que atraviesa Telemadrid. "Me consta que la televisión pública madrileña no está pasando su mejor época en cuanto a periodismo. Me consta porque la veo y porque he trabajado con los periodistas que están ahí. Hay periodistas ahí que son muy buenos y que no se merecen lo que está viviendo la televisión pública madrileña", asevera. Asimismo, no se lo piensa al denunciar como la que fue su cadena se hace eco de grandes bulos y cuenta "informaciones a medias para sembrar incertidumbre". "No es periodismo honesto, pero dentro de Telemadrid hay periodistas muy honestos, y yo he trabajado con ellos", concluye.

Finalmente, la presentadora de 'La Hora de La 1' da la cara ante la nueva etapa que atraviesa TVE con el regreso de José Pablo López como presidente. "Hay gente que dice que la televisión pública tiene que ser esa televisión que hace lo que no hacen las privadas porque no da audiencia pero, oye, la financiamos entre todos. No. En mi opinión, una televisión pública tiene que ser una televisión con criterio y que llegue al mayor número de gente de la forma más honesta. Y por supuesto, como en el caso de Broncano, de la forma más entretenida", remarca.