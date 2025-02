Ana Terradillos: "En 'La mirada crítica' y Ana Rosa están los colaboradores más plurales y transversales de la TV"

La vuelta de 'El programa de Ana Rosa' a las mañanas de Telecinco ha tenido su mayor efecto colateral en 'La mirada crítica'. El programa que presenta Ana Terradillos se ha reformulado pasando a adelantar su inicio a las 8 de la mañana y ha recortado a una hora su duración. Además, se ha modificado la dinámica del programa para asemejarse más a un infoshow 'a la americana', mudándose al plató de 'Informativos Telecinco'.

Ana Terradillos atiende a la petición de El Televisero para ser entrevistada dos semanas después de los cambios introducidos en las mañanas de Telecinco. La presentadora valora como ha sido su primer año y medio al frente de 'La mirada crítica' y si se han cumplido sus expectativas de audiencia. También, se moja sobre el regreso de Ana Rosa a las mañanas, su opinión de su etapa al frente de 'Tardear' y la nueva era de Mediaset comandada por Alessandro Salem y Alberto Carullo, entre muchos otros asuntos.

¿Cómo has vivido estas dos primeras semanas al frente de una reducida 'La mirada crítica'?

Bueno, pues lo he vivido no como si fuese un programa nuevo, pero sí un programa reformulado, que es de lo que se trata. La verdad es que es un programa corto de una hora, pero precisamente por eso estamos poniendo mucho empeño y está suponiendo mucho trabajo. Porque no es lo mismo contar las cosas en dos horas que en una y a veces reducir para, además, con el propósito que tenemos en 'La mirada crítica', que es poner a 'El programa de Ana Rosa' todos los temas sobre la mesa. Pues eso requiere muchísimo esfuerzo y sobre todo mucha inteligencia y brillantez a la hora de poder colocar bien los temas. Entonces yo creo que en estas dos semanas el objetivo principal ha sido ese, el como podemos condensar tanta información en una hora y eso requiere sobre todo mucho trabajo, acomodarte a la nueva fórmula y brillantez a la hora de intentar que estén todos los temas, que no nos falle ninguno, pero que el espectador lo pueda digerir, para que no sea todo tan rápido como que la gente no se entere. Y los feedbacks que nos están viniendo son buenos de momento, con lo cual contentos.

¿Cómo has llevado este cambio y durar apenas una hora? ¿Te gustaría que 'La mirada crítica' tuviera mayor duración?

A todos nos gustaría que nuestros programas tengan más duración, porque es que la actualidad está tan cargada que muchas veces tenemos problemas a la hora de intentar condensar todos los temas que tienen que entrar en un programa informativo. Pero bueno, tiempo al tiempo y poco a poco. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza, y Mediaset las está haciendo con cabeza. Las cosas tienen que ir poco a poco, porque son franjas que cuesta mucho situarte. Dicho esto, claro que sí. Me encantaría tener cinco horas para contar todas las cosas que pasan. Porque la mañana, la actualidad española está muy candente y muy ardiente.

Tienes delante el informativo matinal que no logra despegar. ¿Crees que puede perjudicarte el horario?

Bueno, no lo sé, depende. El informativo depende también los días, pero pasa en todos los informativos. Televisión Española de repente tiene un 15% o un 11%. Yo creo que eso depende mucho del consumo que hayas dado a la gente el día anterior. Creo que depende sobre todo de eso. Pero respecto a si soy perjudicada o no perjudicada, esta es una franja que hay que pelear mucho, pero a mí me encanta ser zapador del Ejército. Me gustan los retos, me gusta que confíen en mí para esos retos y además es que estoy muy convencida de que vamos a ofrecer muy buen dato en 'La mirada crítica'. No me digas si es intuición, si es sensación, si es reconocimiento del trabajo hecho previamente o simplemente confianza en el equipo. No lo sé, probablemente todo a la vez, pero estoy segura de que vamos a conseguir, pero en poco tiempo, muy buen dato.

¿Por qué crees que no logra crecer la nueva etapa de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo? Porque son unos buenos informativos y les cuesta encontrar su hueco frente a RTVE o Antena 3.

Sí, coincido plenamente contigo, porque son informativos muy elaborados. Yo noto una diferencia bárbara respecto a la etapa anterior y probablemente sea porque durante esa etapa anterior no se les prestó mucha atención. Yo siempre digo que la gente es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos. Ellos ya buscaron otra referencia informativa. Y volver a coger otra vez esa referencia informativa tardas mucho tiempo. De hecho, la etapa de Carlos Franganillo empezó a mediados de enero, más o menos, estamos a mediados de febrero y llevamos un año y pico. Y todavía le queda un poco de tiempo para que la gente se adecúe a ver, a comprobar, como hacemos tú y yo, de que son unos informativos renovados. Y pienso que ese es el margen que ellos están más o menos controlando. Y cuando empezaron, a mí desde el principio me dijeron 'Los resultados se van a ver en año y medio'. Pues bueno, ahí estamos.

Ana Terradillos desde el plató de 'La mirada crítica'

Es verdad que en la anterior etapa de Pedro Piqueras estaba muy enfocada en los sucesos y era una fórmula que le diferenciaba del resto.

Toda la parte de informativos no ha sido innovadora en la etapa anterior. Mientras que otras cadenas han sido muy innovadoras. Hablo de estudios, de platós, escenarios, realidad aumentada... O sea, todo eso a la gente le gusta. Y ahí ha habido otras cadenas que han cogido la delantera. Tengo que reconocer que la labor de mis compañeros es maravillosa. A mí Carlos Franganillo me encanta, me parece que es un tío que cuenta todo de una forma muy sencilla, que la gente al final como receptora de esa información es lo que quiere. Es un tío impecable y de verdad que creo fervientemente que los informativos de Telecinco están muy elaborados, tanto el de Carlos como de Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

También, Telecinco apostó mucho por todo el tema reality y diversión. Y ahí fue un crack. Quizás en todo no puede ser completo. Tampoco hay que desmerecer esa etapa. Telecinco ha sido líder porque se apostó por otro tipo de formato que fue, vamos, pionero en España y que además se hizo bien. Hablo de todo, de 'Gran Hermano', hablo de 'La isla de las tentaciones' que empezaron ahí. Hubo muchos programas que han sido luego copiados, por cierto, por otras cadenas. Con lo cual, bueno, quizás no se puede hacer una revolución de parrilla a nivel general. Pero ahora los que han venido sí que se han dado cuenta de que la parte informativa es importantísima, sobre todo con la actualidad que estamos viviendo.

El pasado miércoles 'La mirada crítica' marcó máximo en su nueva ubicación (08:00 a 09:00 horas) con un 11% de cuota y casi 200 mil telespectadores. Sin embargo, fluctúan mucho las audiencias. ¿Por qué crees que hay tanta volatilidad de un día para otro?

Para empezar, primero la gente tiene que saber que estamos a las 8 de la mañana. Porque no es fácil. Yo recuerdo cuando empezamos a las ocho y media, la gente tardó en acostumbrarse. Acabamos de empezar, llevamos solo dos semanas. Con lo cual la gente se tiene que enterar, y da la casualidad de que este dato llega cuando ya llevamos casi dos semanas. Algo tiene que ver. Y luego ante la volatilidad, si seguimos la trayectoria, tenemos mejor dato que el que había antes de que llegase 'La mirada crítica', con lo cual hay que estar muy satisfechos. Y a partir de ahí, es que tampoco puedes pedir en una hora de programa en esa franja un 15%. O sea, yo creo que cada franja tiene su aspiración y su realidad. Y es una franja en la que si de aquí a un mes o mes y pico estuviésemos en un 10 y medio yo creo que sería un trabajo excelente.

Entonces, ¿te sientes satisfecha con los datos?

Totalmente, pero sobre todo porque en los estudios que se están haciendo, que tú sabes que cada vez que se emprende un proyecto nuevo los estudios son mucho más medidos, también la curva de audiencia es estupenda, crece del 7,5% al 12%, pero es que la mañana de Telecinco ha mejorado en audiencias en cada una de las horas. Entonces, eso es lo que hay que ver, el cómputo general de cómo poco a poco en dos semanas en cada hora se ha ido ampliando el número de espectadores y el share ha ido mejorando en audiencias en todas las horas. Entonces, por supuesto, yo me encuentro súper satisfecha. Creo que no es presumido por mi parte decir que hay un trío de ases en la mañana. Que Joaquín Prat se incorpora también esta semana que viene. Y Patricia Pardo ha estado haciendo unos datos muy buenos también. Y la semana que viene ya empieza Joaquín y es un trío de ases en la mañana que va a plantear un escenario mañanero muy lucido y muy sólido para la cadena.

¿No crees que tener tres magacines por la mañana puede resultar excesivo, y que haya tantas marcas diferentes en la franja puede ser a lo mejor contraproducente?

Pues mira, creo que no, porque están muy bien desarrollados cada uno. Es decir, el mío es un infoshow, no sé si la gente lo tiene mucho en la mente, pero es un morning show muy americano. Es un informativo magazineado, donde hablamos desde un desayuno hasta cosas tan trascendentales como una posible paz en Ucrania con la rendición de Ucrania. El feedback que me llega a mí de la gente de la calle es que quien se pone 'La mirada crítica' a las ocho de la mañana, la misión es informarse, es salir de casa informado. Tú sales de casa informado de una forma muy magazineada, que incluso permite la opinión del presentador, como es el caso. Por ejemplo, empezamos con un pequeño editorial de 40 segundos, sobre dónde va a ir, digamos, concentrado el día. Y luego le ponemos a Ana Rosa sobre la mesa de su programa todos los temas que ese día van a ser noticia. En ese sentido 'La mirada crítica' se diferencia muchísimo de la parte de opinión que tiene Ana. La mayor parte de 'El programa de AR' lo que requiere es opinión de expertos acerca de los temas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Y luego ya 'Vamos a ver' con Joaquín Prat y Patricia Pardo tiene otro tipo de formato y otro tipo de perfil, porque ellos tratan muchos temas mucho más de sucesos y, sobre todo, de entretenimiento y corazón. Y eso no tiene nada que ver con 'La mirada crítica' y probablemente tampoco con la parte fuerte de Ana Rosa, que es la parte de la opinión de los comentaristas políticos. Con lo cual, la gente se tiene que acostumbrar a lo que tiene en cada franja, como por ejemplo pasa en las diferentes emisoras de radio. Es acostumbrar a la opinión pública y al telespectador a saber lo que se va a encontrar en cada franja.

¿Qué diferencia a 'La mirada crítica' de los otros programas?

Yo he estado muchos años trabajando en la radio y lo que me gustaría con 'La mirada crítica es poder traer la radio a la televisión. Es un objetivo muy ambicioso, pero es algo bonito, porque la gente está muy acostumbrada a informarse también por la radio. Lo de la tele todavía les cuesta un poquito más porque parece como que requiere más atención. Pero cada vez estoy encontrando a más gente que, satisfecha con el programa que les ofreces, lo ponen también como sonido para enterarse de la información. Y esa es mi meta, el poder traer un producto radiofónico a algo televisado, creo que lo podemos conseguir y 'La mirada crítica' ahora mismo es el único programa que ofrece eso en la parrilla televisiva, porque lo que tiene son muchos expertos, un plantel de colaboradores de cinco periodistas de investigación que son los mejores ahora mismo que hay en España. No tenemos la valoración de los cronistas políticos, porque eso lo tiene Ana Rosa, pero nosotros lo que ofrecemos es la opinión del experto que te firma la noticia o que puede analizarla, de lo que conlleva, por ejemplo, una declaración de Rubiales o el final de un juicio de corrupción. Y pienso que la gente al final se acostumbra a ese tipo de contenidos. Pero necesita un poquito de tiempo, porque con dos semanas es muy pronto todavía, pero cada vez nos está viendo más gente.

¿Cómo valoras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas?

Ana Rosa es una líder de opinión. Entonces, desde ese punto de vista, mi valoración es sobresaliente y hay mucha expectación. Porque ella se siente muy cómoda en ese formato y lleva muchísimos años. Es líder de opinión porque le avalan los datos. Durante casi dos décadas con su formato ha sido la reina de las mañanas. Eso es irrefutable e impepinable, nadie puede discutir eso. Con lo cual la vuelta de una líder de opinión que ha sido reina de las mañanas durante 20 años, opino que la decisión ha sido buena. Se ha hecho en un momento donde Telecinco tenía que dar una vuelta. Se ha empezado por una franja, las mañanas, que probablemente era lo que mejor iba de todo, pero hay que empezar la casa siempre, no por el tejado, sino por los cimientos. Y luego el efecto arrastre es muy importante, la mañana también repercute directamente en los informativos y los informativos al resto de programación de tarde. Es decir, es desde la mañana cuando empiezas a hacerte más sólido con el dato. Y los datos nos dirán, pero yo creo que se ha acertado.

¿Piensas que Mediaset igual se equivocó con el salto de Ana Rosa a las tardes?

De lo que tiene que arrepentirse una televisión es de no sorprender. Y lo que intentó Mediaset fue sorprender y, además, creo que lo hizo. Porque la tarde también es otro mundo. Cuando yo estuve en 'Cuatro al día' la tarde es muy complicada. Pero me parece que el paso de Ana Rosa por la tarde ha sido muy positivo, sobre todo porque para aposentar y asentar un formato como el de 'Tardear' necesitas muchísimo tiempo. Y Ana Rosa llevaba un año y frente a Sonsoles estaban ya completamente las franjas empatadas. Entonces, su trabajo ha sido también ahí excelente, sale con buen sabor de boca y no lo veo como un fracaso. Es que la tele es probar, y tiene mucho de innovación y de sorpresa. Es que, si te quedas todo el rato ahí con el mismo registro y con las mismas fórmulas, pues probablemente los otros te adelanten por la delantera.

¿Te ha sorprendido este movimiento de Mediaset?

Yo soy muy soldado. Quiero decir, yo no entro ni salgo si es lo que tenía que hacer o lo que tenía pensado y demás. Yo me enteré prácticamente cuando salió la nota de prensa y lo vi que estaba bien planteado desde el primer momento. Siempre con la inquietud de un programa más corto, a ver cómo se acorta todo esto, cómo lo podemos llevar a pantalla. Pero a mí me pareció que era acertado. Primero, agradecida de que Mediaset siga contando conmigo. Y luego, si algo sé de la tele, que ahora empiezo a saber más, es que la tele son cambios y de intentar dar con la fórmula adecuada. Entonces, ¿ha hecho Mediaset lo que tenía que hacer? Pues probablemente, desde luego ellos son los que saben y los que organizan las parrillas, y están convencidos de que este trío de ases va a funcionar.

¿No te ves comentando corazón o realities?

Bueno, lo he hecho. Y me divertía muchísimo. La primera vez que hice las sustituciones de Ana Rosa con el tema corazón, no sabes cómo me divertía, porque una de las cosas que aprendí, yo que vengo del mundo de los tribunales, de interior, de los servicios de inteligencia, lo que me di cuenta es que la gente a la hora de tratar una información del corazón, pues es el mismo trabajo, la misma exhaustividad y el mismo peligro a la hora de equivocarte que una información de tribunales. Me llamó mucho la atención todas las fuentes que tienen los periodistas de corazón antes de sacar a la palestra una noticia. Venía con una idea preconcebida injusta y, sobre todo, muy tonta de que eso era menos exhaustivo. Pues eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y, sobre todo, que me hizo mucho disfrutar.

¿Te ves como la sucesora natural de Ana Rosa en un futuro como reina de las mañanas?

A Ana Rosa le queda todavía mucho camino y si realmente todo se va solidificando de que a cada hora cada vez vamos mejor, pues le queda aún mucha tralla. ¿Te puedes creer que eso no me lo he planteado?, pero no ahora, ni antes ni mañana. Pero esto es por regla general. El futuro es el presente en mi vida personal, porque para mí es lo más importante. Mi vida profesional me ocupa mucho, pero la salud de mis padres, de mi pareja y de los míos, es lo fundamental. Y esta filosofía creo que me viene de perlas en la tele, porque no sabes dónde estás. Yo empecé sustituyendo a Ana Rosa Quintana, y estuve diez años en los veranos, Semana Santa... Cuando Ana estuvo malita, estuve ahí compaginándolo con la Cadena Ser. Después ya Telecinco me fichó, me hizo mi contrato de larga duración y de las mañanas pasé directamente a 'Cuatro al día'. No sabes la pena que me dio dejar las mañanas. Oye, pues no te puedes imaginar la pena que me dio dejar las tardes de 'Cuatro al día'. Me dio una pena horrorosa porque otra vez me volvieron a pasar a las mañanas. Entonces, claro, todo dentro del formato mío, que eso es lo que yo aspiro a que no me cambien tampoco mucho más de registro.

Has tenido que ceder tu plató y la nueva etapa de 'La mirada crítica' se realiza directamente en el plató de 'Informativos Telecinco'. Hacen falta más platós en Mediaset…

Eso pasa en todas las teles, ¿no? No es mi materia ni mi asunto y no me atrevo yo a opinar de las cosas de los dineros. Me imagino que será por temas de presupuesto, pero la gente se quedaría alucinada con lo que se puede aprovechar un plató para tres programas distintos. O sea, luego la tele todo es un mundo y sabes que todo parece mucho más grande de lo que es. Esto pasa en todas, por ejemplo, a Antena 3 le tengo ya pillados tres programas que los hacen en el mismo plató. Pero en nuestro caso, ha sido un acierto por parte de la casa prestarnos esa parte de plató, nosotros no tocamos la zona de los informativos. No hay nada desvirtuado. Ellos tienen una parte y nosotros otra. Bueno, para el tipo de infoshow que estamos intentando labrar, ese escenario es mucho más apropiado que el plató del programa de Ana Rosa o de 'Vamos a ver'. Yo creo que se diferencia y, de hecho, la técnica también es diferente y te admite más posibilidades y está muy bien aprovechado.

La presentadora Ana Terradillos, en el plató de 'La mirada crítica'

Tu gran rival a batir en la competencia es Silvia Intxaurrondo. ¿Cómo valoras su trabajo y a qué crees que se debe su éxito?

Conozco mucho a Silvia porque trabajamos las dos en la Cadena SER. Es una chavala muy tenaz, constante y ha pasado ya por muchísimos sitios, y después de su salida de Telemadrid llegó a TVE, ese ha sido su recorrido. En 'La hora de La 1' ofrecen todo tipo de información, es más un informativo al uso, más largo, se parece más a lo que hace Ana Rosa. Lo que admiro y respeto de alguien es que haya tenido tenacidad y constancia en su carrera, y Silvia lo ha tenido, por tanto, mi concepto de ella es bueno, y es una chavala encantadora, muy noble, con sus ideales y coherente con lo que hace. A mí eso me provoca admiración.

¿Compartes su línea editorial y qué piensas del señalamiento que hay de un sector contra ella?

Esto del señalamiento sobrepasa el tema editorial. No es ni que me encuentre más lejos ni más cerca de Silvia Intxaurrondo. Hay que empezar a analizar muchas veces el ataque que se reciben de las redes sociales, que me ha pasado también a mí, y el contraataque que tú utilizas para poder desarmar con razón para defenderte. Incluso hasta las líneas editoriales están más polarizadas por esos ataques que recibimos. A mí no me gusta moverme con esa polarización, porque uno de los rasgos que a mí me definen es el sentido común y creo que soy bastante objetiva. No se me puede tachar de un lado ni del otro, doy a ambos cuando he tenido que dar y la prueba es este año y medio de 'La mirada crítica'.

¿Crees que 'La mirada crítica' es un formato plural donde se pueden encontrar espectadores de izquierda a derecha?

Totalmente. Es uno de los espacios más plurales que hay en la parrilla televisiva. Lo digo sin ningún género de dudas, y además satisfecha. Porque además es un encomendado de la cadena y un empeño mío. Al público hay que darle un poco de todo. Y los colaboradores que tenemos en 'La mirada crítica' y tiene ahora Ana Rosa son los más plurales y transversales de toda la parrilla televisiva.

¿Cómo valoras la situación política actual? Tienes la espinita clavada de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no te haya dado una entrevista.

Lo hemos intentado desde el primer día. No creo ni que sea una cosa personal. Esto es una dinámica que tuvo Moncloa acercándose solo a los medios que les resultaban más afines y apartar al resto. Una táctica muy errónea desde mi humilde opinión. Porque en las elecciones generales de julio de 2023 se acercaron a otro tipo de formatos y de presentadores como Ana Rosa o Pablo Motos y les salió muy bien. Porque Pedro Sánchez se mueve muy bien, es un tipo muy listo, prepara muy bien las entrevistas con su equipo y es impepinable que no ha salido mal de ninguna entrevista. Me parece equivocado, porque si es una persona más floja igual lo podría entender. Ahora parece que están más abiertos después de esas elecciones, y que se van a ir abriendo poco a poco.

¿Has recibido presiones de poderes políticos, económicos o de Mediaset en los contenidos de 'La mirada crítica'?

No. Por parte de la casa ningún tipo de dirección, acotamiento o presión. En Mediaset me han dejado trabajar libremente, no he tenido nunca ninguna llamada que me haya inducido a contar una cosa de una forma u otra. Y por parte de los partidos, presiones… cada uno intenta vender su relato y ahí si que nos bombardean el teléfono con mensajes. Y a todos siempre les parece que tiras más por unos que por otros, con lo cual eso también es aplauso a nuestro trabajo, porque eso significa que ninguno está contento. En la práctica yo también lo haría, lo entiendo y es normal, en esta vida todo depende de cómo vendas tu relato y cómo no lo van a hacer los políticos, lo importante es que no nos mientan.

¿Cómo es tu relación con Alessandro Salem, el consejero delegado de Mediaset, y qué cambios te gustaría que hiciese Alberto Carullo, el nuevo director de contenidos?

A Carullo le conozco menos, porque acaba prácticamente de llegar, pero me han hablado muy bien de él, y todo el mundo dice que además de ser alguien que escucha y es buena persona, es que es un técnico maravilloso. Conozco más a Alessandro Salem, me parece un caballero, una persona inteligentísima, brillante, en la que yo confío plenamente porque he notado su confianza plena en mí. A Vasile no lo conocí mucho, pero Alessandro tiene una facilidad para escuchar muy buena, lo que denota inteligencia. Es un tipo brillante a la hora de la gestión, la comunicación y que trata muy bien a sus empleados, y en concreto a los presentadores. Es un poco un ángel de la guarda para todos los trabajadores de Mediaset. Es un señor de palabra y a mí dame a gente inteligente que me pueda organizar, dirigir e instruir, que no gente mediocre. Que le den larga vida en el grupo, que se quede siempre.

La presentadora Ana Terradillos

¿Te sientes más cómoda en esta nueva Telecinco que en la de antes?

Es que yo no conocí la de antes. Cuando me hicieron el contrato, Paolo Vasile se iba. Conmigo fue encantador, me contrató él, pero yo no trabajé directamente con él. No he estado nada con él, solo con Alessandro y no te puedo decir cómo era Paolo.

El gran duelo televisivo de esta temporada está siendo el de 'La Revuelta' con 'El Hormiguero'. ¿Cuál de los dos programas prefieres y a qué crees que se debe el éxito de Broncano?

Lo veo muy poco. A esa hora escucho mucho la radio o el canal 24 horas. Y normalmente a las diez estoy en la cama. No me da la vida. Pero estoy al tanto de la polémica, la guerra y sigo todo. Y me hace gracia, porque están ahí peleando.

Se rumorea que el universo Sálvame va a saltar a las tardes de La 1, ¿crees que un formato así tiene cabida en una televisión pública?

Volvemos otra vez a la sorpresa. ¿Eso sorprendería? No tengo ni idea de cómo puede funcionar. Puede ser sorprendente y otras cosas lo han sido. Primero no sé si eso se va a llegar a ejecutar. Por otro lado, desconozco si por el hecho de emitirse en TVE ese formato pueda triunfar o fracasar. La gente busca ver aquello que le va a entretener o no. ¿Tú crees que en una televisión pública no caben estas cosas? Estamos muy etiquetados en todo, yo creo que sí cabe, la gente al final busca lo que ellos quieren ver y les da igual dónde, sin esa dinámica de grupo, aunque haya devotos de las cadenas.

¿Cómo es tu ritmo de vida presentando un programa a las 8 de la mañana?

Mi vida es bastante monjil (risas). Yo soy una loca de la información y no desconecto, estoy todo el día enganchada. Cuando salgo de Mediaset me voy al gimnasio, después como y a eso de las 5 y media empiezo ya a preparar todo el programa. Creo que la gente nota cuando voy informada. Me levanto a las cuatro y media de la mañana, tengo 20 minutos donde medito y hago ejercicios de estiramiento y me permite conectarme otra vez con la realidad. Ese es mi momento. Y ya a partir de las cinco menos cinco empiezo con Radio Nacional y me meto en la ducha. A las cinco y cuarto estoy ya en marcha, y hasta las cinco y media empiezo a leerme los editoriales de cada periódico y después paso a los titulares. El coche pasa a buscarme a las seis menos cuarto, y escucho la cadena SER. A las seis menos cinco estoy en la tele y vuelvo a retomar la reunión con mi directora que he dejado a las nueve y media de la noche anterior, donde ya hemos ordenado el programa. Y a las seis y cuarto chapa y pintura. Tengo todo muy cronometrado (risas).

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Tenaz, exigente y generosa.