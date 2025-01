Señalan las excéntricas exigencias de Arantxa del Sol al equipo de 'Mañaneros' tras fichar por TVE

Hace unos días conocíamos la noticia de que Arantxa del Sol volvía a la televisión tras su polémico paso por 'Supervivientes 2024'. Quien fuera una de las presentadoras estrella de los 2000 comenzaba a colaborar la pasada semana en 'Mañaneros', el magacín matinal de La 1.

Ahora, unos días después de su estreno en el programa, se han filtrado las exigencias que habría solicitado al espacio de Televisión Española. Ha sido Javi de Hoyos el que este martes, 28 de enero, ha enumerado en 'Ni que fuéramos' la lista de peticiones de Arantxa del Sol. Lo ha hecho ante una Lydia Lozano que no daba crédito. Además, la periodista, que también colabora en 'Mañaneros', ha dejado claro que ella no ha sido la que ha filtrado la información.

"En todos los años que llevo en televisión, mira que he escuchado cosas. Pero el primer día que vas, ¿pedir todo esto?", ha comentado, muy indignada, Lydia Lozano. La primera exigencia sería sobre el maquillaje. Así lo ha explicado Javi de Hoyos: "Ella dice un tiempo exacto en el que deben estar maquillándola y peinándola. No puede ser más ni menos. Ha pedido que sean exactamente dos horas y media de maquillaje y peluquería". Una afirmación ante la que Lydia asentía.

La segunda exigencia de Arantxa del Sol sería un camerino privado con baño. "Nosotros que estamos de colaboradores, yo en 'D Corazón' y Lydia en 'Mañaneros', te atienden súper bien, pero no tienes un camerino privado, no te da tiempo", explicaba el que fuera director de 'Socialité'.

Lydia Lozano se negó a coincidir con Arantxa del Sol en 'Mañaneros'

La tercera exigencia es que ha pedido es "que compren revistas exclusivamente para ella, que tienen que llegar impolutas a su camerino, y que tiene que traerlas una persona concreta del equipo". Lydia Lozano ha añadido que, al parecer, la mujer de Finito de Córdoba habría pedido las revistas personalmente a alguien de la cúpula del programa.

La cuarta exigencia sería un desayuno privado en el camerino. Al parecer, Arantxa del Sol no estaría contenta con el catering que comparte con el resto de compañeros, por lo que habría exigido que se le llevara al camerino su desayuno. El motivo principal es no compartir más espacio que el del plató con sus compañeros.

Por último, Lydia Lozano ha explicado que fue ella la que prefirió no asistir a su puesto de colaboradora en 'Mañaneros' para no coincidir con la modelo. Por su parte, Arantxa no habría hecho ninguna petición para no encontrarse con la periodista.