Arantxa del Sol sorprende fichando por este inesperado programa de TVE tras su polémico 'Supervivientes'

Nueva y sorpresiva incorporación en 'Mañaneros' de TVE. El programa encabezado por Adela González está remodelando su plantel de colaboradores con nuevos fichajes. En los últimos días, se han estrenado Alba Carrillo y Benita (Maestro Joao). Y, este miércoles, ha sido el turno de Arantxa del Sol. Un nombre realmente inesperado que, nuevamente, procede del universo Telecinco.

Así, la actriz y conocida presentadora de los 90 vuelve a la televisión de la mano de la cadena pública después de su tormentoso paso por Mediaset el pasado año. La mujer del torero Finito de Córdoba fue una de las concursantes estrella de 'Supervivientes'. Lo que no sospechaba es que se iba a convertir (o la iban a convertir) en la más polémica.

Y es que Arantxa del Sol llegó a ser vetada en el grupo de comunicación durante semanas para que no volviera a pisar el plató del reality después de descubrirse que había agredido presuntamente a Ángel Cristo en una discusión que no se vio en pantalla (al parecer porque no se grabó) y que salió a la luz cuando ella ya estaba fuera del concurso.

Más tarde, cuando 'Supervivientes' acabó', ese veto se levantó y acudió al programa 'De Viernes' para abordar el asunto y protagonizar un careo con el hijo de Bárbara Rey en directo. Sin embargo, a pesar de que se produjo y se enterró el hacha de guerra, esto no implicó un acercamiento a Telecinco, pues fue su última aparición en la cadena. Después, ni rastro.

Y eso que varias informaciones apuntaron que Arantxa del Sol tenía planes a futuro con Mediaset más allá del concurso de supervivencia, pero todo se frustraría por aquel suceso con Ángel que embarró completamente su participación.

Ahora, meses después de aquella polémica para el olvido, irrumpe de nuevo en la tele, en este caso en la pública, siendo mañanera de La 1. Adela González y todo el equipo le han dado la bienvenida este miércoles y Arantxa se ha mostrado entusiasmada con esta nueva aventura profesional.