Lydia Lozano arma el lío con lo que verbaliza sobre la polémica de LalaChus en las Campanadas de TVE

Han pasado dos días desde las Campanadas de David Broncano y LalaChus, que hicieron historia al recuperar el liderazgo frente a Cristina Pedroche y su controvertido vestido y la polémica en torno a la estampita de la vaquilla de 'El Grand prix' sigue coleando. Así, este jueves en 'Ni que fuéramos' han analizado todo lo sucedido en Nochevieja y tanto Lydia Lozano como Kiko Matamoros se han pronunciado al respecto.

Así, el espacio de TEN y Canal Quickie, que este jueves ha conducido Javier de Hoyos en ausencia de María Patiño, se hacía eco de la denuncia de Hazte Oír y de Abogados Cristianos hacia TVE por un delito "contra los sentimientos religiosos".

Para analizar todo lo que se vio en las Campanadas de TVE y en las de Antena 3, 'Ni que fuéramos' organizaba una Quickieronda muy especial. "La gente se ofende por actos de supuesta agresión a una religión y tendrían que analizar el hecho de la intención, y era un guiño simpático, no era ninguna ofensa", destacaba Antonio Albert, periodista de ABC. Asimismo, el colaborador cuestionaba a Abogados Cristianos y les instaba a aplicar el "padrenuestro" y acordarse de la cita que dice "perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden".

Después, el resto de participantes de la Quickieronda se ponían de parte de LalaChus y aplaudían su gesto recordando además que la cómica es una gran fan de 'El Grand Prix' y fue un bonito homenaje a Ramón García, el presentador histórico de las Campanadas de TVE. Pero esos argumentos no le valían a Lydia Lozano, que no dudaba en cuestionar a la cadena pública pese a ser colaboradora de la misma al trabajar en 'Mañaneros'.

"Creo que era innecesario, no necesitaban lo de la vaquilla del Grand Prix", aseguraba Lydia. Y cuando Irene Zugasti le explicaba lo de que LalaChus es una gran amante de la televisión y del concurso de TVE, la colaboradora no dudaba en seguir criticando ese gesto. "Eso lo sabrás tú, que la sigues, pero mi madre, que vio la uno, no sabe quién es Lalachus, como no sabe quién es Blanca Romero. Yo me fijo siempre en un perfil de gente que consume televisión, pero tú como analista lo sabes, y yo ahora por ti me estoy enterando que Lalachus es así", se defendía la colaboradora.

El cabreo de Lydia Lozano por ser tachada de "facha" en 'Ni que fuéramos'

Todo ello después de haberse echado encima también a Kiko Matamoros por asegurar que ella pensaba que las Campanadas de TVE no iban a tener tanto éxito porque a la gente mayor no le gustaba esa propuesta. Y cuando uno de los colaboradores aseguraba que lo sucedido con LalaChus y la estampita había sido una "pequeña tontería", Lydia Lozano saltaba como un resorte. "Pequeña no, cuando ha sido lo más comentado en redes", apostillaba dejando claro que ella era máxima defensora de LalaChus y no entendía las críticas que estaba recibiendo.

Las palabras de Lydia Lozano han generado tal revuelo en redes sociales, que en 'Ni que fuéramos' no paraban de leer algunos de los comentarios que estaban lanzando tachando de "facha" a la colaboradora. Lo que llevaba a que Kiko Matamoros tratara de picar a su compañera. Después era David Valldeperas el que echaba más leña al fuego al destacar que "tu look se acerca más a la derecha que no al progresismo".

"Eso es una gilipollez como la copa de un pino. Es como decir que soy una pija por llevar el pelo limpio, porque me gustan los tacones", se defendía la colaboradora. "Ese comentario es muy de Carmen Lomana", le espetaba Javier de Hoyos. ""¿Pero qué dices? A mí me decían en la facultad que era una pija. A mí me ha gustado arreglarme siempre para mí. Arreglarme el pelo y llevar taconazos. ¡Ya está bien de colgarme sambenitos en mi vida! Me niego. ¡Soy totalmente apolítica!", se amparaba Lydia completamente indignada.

Del brote al "fachuminero" de la colaboradora

Tras ello, el programa no dudaba en poner en el rótulo el siguiente mensaje: "Lydia Lozano: 'Ahora te llaman pija por llevar el pelo limpio". Algo que provocaba que Lydia se rebotara al ver que no paraban de atacarla. "¡Ese rótulo quítalo! ¡Quítalo!", pedía mientras se levantaba de su asiento indignada. Todo mientras los fans no paraban de llamarla "facha", "pija" y "clasista" en YouTube y Twitch.

Ante ese revuelo, 'Ni que fuéramos' ponía un reto a Lydia Lozano: bailar su primer chuminero del año. Eso sí lo llamaban el "fachuminero". Y aunque la colaboradora se negaba a entrar en el juego del programa finalmente accedía a bailar junto a sus compañeros.