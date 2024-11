Lydia Lozano impugna el mal trago vivido en 'Mañaneros' y Adela González se le encara así

Lydia Lozano ha protagonizado un momento de cierta tensión con Adela González en la entrega de 'Mañaneros' de La 1 de este viernes por una encerrona en directo en la que la colaboradora presagiaba que se iba a ver envuelta. Y así ha sido.

"He abandonado el plató durante unos minutos y he venido a esta sala, y traigo esta tablet y estos cascos porque alguien muy conocido ha dejado un mensaje a uno de los colaboradores", introducía la presentadora de las mañanas de TVE, creando intriga.

Alberto Guzmán ha sido el portador de la noticia al poder escuchar en primer lugar ese mensaje y desvelar el nombre de la colaboradora afectada. "A mi estas cosas no me gustan nada", se ha quejado Lydia Lozano, que estaba viendo venir que ella podría ser la destinataria de ese mensaje.

Unas palabras que no parecen haber gustado a Adela González, que ha confrontado a Lydia: "No, que va. ¿Es la primera vez que te pasa esto, verdad?". Y es que la tertuliana, como ella misma ha admitido, tiene experiencia en este tipo de situaciones tensas, especialmente por la etapa en 'Sálvame', donde vivía malos tragos día sí y día también.

"Pero es que, chica, igual no es para ti, te estás poniendo la venda antes de la herida", le ha encarado nuevamente la comunicadora vasca, a sabiendas de que, efectivamente, sí era la aludida como se ha descifrado segundos después: "Es un mensaje que afecta directamente a Lydia Lozano. Se lo envía una persona que está de máxima actualidad, cuyo nombre es Bárbara Rey".

Lydia Lozano: "Me puedo coger un buen rebote como sea muy chungo"

"No me lo puedo creer. ¿Y por qué no me manda un Whatsapp?", ha saltado ella. Antes de escucharlo Lydia, ha pasado por varios de los colaboradores de 'Mañaneros', que han tratado de meterle el susto en el cuerpo sobre el contenido del mismo. "Me puedo coger un buen rebote como sea muy chungo. De otro personaje bueno, pero que digáis que Bárbara Rey se ha quedado a gusto contra mi...", ha advertido la periodista.

Acto seguido, se ha revelado que Bárbara estaría un poco molesta con Lydia por haber afirmado que se había operado la cara. Sin embargo, el mensaje de la vedette para Lozano no era para nada bélico, sino irónico: "Lydia, hija mía, qué quieres que te diga. Me operé hace 28 años. Tú no estabas, pero si quieres quedamos un día de estos y te lo explico para que lo puedas contar con conocimiento de causa. La que sí estaba era mi Chelo, que ya sabes que Chelo estaba en casi todas partes". "No era para tanto, solamente hemos querido jugar un poco contigo", ha admitido Adela González. Y es que todo era humo de un programa también salvamizado.