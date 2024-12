Los Mozos de Arousa descolocan por lo ocurrido con el premio y explican por qué no es recibido

Los Mozos de Arousa han concedido una entrevista a La Voz de Galicia, en la que responden sin tapujos a la pregunta del millón -si se dejaron ganar en 'Reacción en cadena' para salir del concurso-, lo que ha ocurrido con el premio de 2,6 millones de euros amasado durante su año y medio de participación y por qué no querían continuar más como así destapó Mediaset.

Y precisamente con el grupo de comunicación siguen dolidos y decepcionados por la polémica ya contada y requetecontada sobre las Campanadas. No obstante, aunque repiten que todo "se podría haber gestionado todo mucho mejor", aseguran también que "hay que pasar página" y no anclarse en el rencor.

Por ahora, continúan vinculados a la compañía. "Tenemos contrato hasta el 25 de febrero. Aún tenemos las manos atadas, porque no podemos participar en otros concursos de televisión y demás. De hecho, tuvieron que pedir permiso desde Land Rober para poder estar allí, que sí se lo dieron, y por eso fuimos", explica Borjamina Santamaría.

Por este motivo, revelan que, dos meses después de su salida de 'Reacción en cadena', aún no han recibido el bote acumulado. "Lo normal es que lo hagan para entonces", apunta Borjamina sobre cuándo podrán disponer del premio. Creen que lo cobrarán justo cuando se extinga ese contrato.

"Tienen de plazo para pagar hasta el 25 de febrero. Y lo normal es que lo agoten. Pueden abonar el premio unos días antes, pero ya depende de ellos, de su departamento económico", añade su hermano Raúl, que también sospecha que Mediaset no les va a pagar hasta apurar el plazo.

Por otro lado, los Mozos de Arousa insisten en que la gente está equivocada si cree que van a ingresar esos 2,6 millones de euros. Recuerdan que, tras el 47% que se lleva Hacienda, les quedan unos 460.000 euros aproximadamente para cada uno. "Es una muy buena cantidad, que no la gana nadie en un año y medio con un trabajo normal, pero tampoco podemos dejar de trabajar. Todo el mundo piensa que tenemos un millón para cada uno, pero no es así. Es una cantidad muy buena, y viendo los precios de la vivienda y cómo están subiendo las cosas nos viene muy bien, pero también tenemos que hacer buen uso de él. Te permite independizarte, vivir más tranquilo, pero no te quita de trabajar ni mucho menos", resalta Raúl Santamaría en la entrevista al citado medio.

Respecto a la cuestión de qué van a hacer con el dinero, los Mozos de Arousa también avanzan algunas de sus primeras ideas. Borjamina no lo tiene claro, pero Bruno asegura que lo invertirá en "un piso antiguo que tengo que reformar" y Raúl en liquidar una hipoteca que solicitó para comprarse un piso en Vilagarcía de Arousa, "hacer algún viaje" y "algún capricho para la familia y para los amigos también".

En esa charla con La Voz de Galicia, se les planteó a los Mozos de Arousa una pregunta muy extendida entre la audiencia de ‘Reacción en cadena'. ¿Perdieron o se dejaron ganar? Las sospechas han sido grandes. "No nos dejamos perder. Tuvimos un mal día. Al final, estábamos agotados y ya ni entrenábamos. Lo veíamos un poco venir. No era como al principio que le echábamos muchísimas horas", reconoce Borjamina; mientras Raúl explica que alguna vez ya le habían planteado la situación al programa: "Ya era mucho tiempo yendo y viniendo de Madrid, teniendo que dejar cosas aparcadas para seguir en el concurso. Teníamos ya un cansancio acumulado".