Kiko Matamoros destapa el lado oscuro de José María Almoguera antes de 'GH DÚO': "Si no está medicado..."

Ya son ocho los concursantes confirmados para 'GH DÚO'. De todos ellos quizás el que más interés genera a día de hoy es José María Almoguera. Y es que al hijo de Carmen Borrego apenas se le conoce. Pero quizás la cara que mostrará el joven será muy distinta de la que ha mostrado en sus entrevistas en 'De Viernes'. O eso se puede deducir de lo que ha revelado Kiko Matamoros.

Así, el colaborador de 'Ni que fuéramos' no se lo ha pensado dos veces al poner sobre la mesa el complicado carácter que tendría el hijo de Carmen Borrego y que sin duda podría traerle algún que otro problema dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Todo surgía a raíz de la última entrevista que ha dado José María Almoguera a la revista Lecturas antes de dar su gran salto a la televisión como concursante estrella de 'GH DÚO 3'. Una entrevista en la que vuelve a dejar algún que otro dardazo a su madre Carmen Borrego.

"El conflicto de Carmen con su hijo es un conflicto que ha empezado hace muchísimos años. Carmen se ha preocupado de que nos enteremos muchos en privado, ¿vale? Y tiene la suerte de que todavía no hemos desvelado, ni vamos a desvelar, cosas que nos ha confesado porque no tenemos la bajeza de otras personas", comentaba María Patiño.

Tras ella, era Kiko Matamoros el que empezaba a hablar más de la cuenta. "Carmen dice: no he leído la entrevista, pero mi hijo es cojonudo. Que se lo pregunten a la gente que ha trabajado con él", soltaba el colaborador dejando entrever que José María Almoguera habría tenido problemas con sus compañeros de trabajo.

Matamoros destapa los episodios de José María Almoguera

Y en ese sentido, María Patiño daba un paso más allá. "A mí no me ha dicho que su hijo sea una persona buena. Me ha dicho que su hijo es su conflictivo", aseveraba la presentadora de 'Ni que fuéramos' al respecto del carácter del sobrino de Terelu Campos.

"Carmen de mi corazón, tu hijo ha tenido conflictos muy serios en el trabajo. Muy serios por el carácter volcánico que tiene", proseguía avanzando Kiko Matamoros. Algo que llevaba a que María Patiño le preguntara a su compañero si creía que podremos ver ese carácter en su paso por 'GH DÚO 3'.

"Yo creo que sí. Que le va a salir más de un abotargo. En un plató puedes actuar dos horas, cuatro. Pero si estás tres meses 24 horas y no estás medicado, pues si tienes un carácter, al final sale", deslizaba Kiko Matamoros sin pensárselo.

Y lejos de quedarse ahí, Kiko Matamoros revelaba algunos episodios que protagonizó José María Almoguera en el pasado. "Un día se lio a hostias con cuatro motoristas, y tuvieron que intervenir cuatro personas del programa para agarrarle", comentaba el colaborador.

Otro de los episodios que han recordado fue una discusión que tuvo José María con su madre Carmen Borrego en los pasillos de Telecinco. "Te arrancaste la petaca del sonido, y la petaca cayó al suelo de un manotazo", rememoraba Kiko ante una Patiño que apostillaba que ella lo vivió en primera persona.