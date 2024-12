José María Almoguera da el salto a la fama que repudiaba y es concursante confirmado de 'GH DÚO 3'

Telecinco calienta motores de cara a la próxima edición de 'GH DÚO' que comenzará pasadas las Navidades. A la espera de que termine 'Gran Hermano', el reality busca dar a conocer los nombres de los próximos concursantes. Tras la confirmación de Marieta Díaz y Ana Herminia, la cadena de Fuencarral ha anunciado el fichaje de José María Almoguera.

La participación del hijo de Carmen Borrego se ha dado a conocer durante la semifinal de 'Gran Hermano'. En un momento determinado, Jorge Javier ha pedido la atención de los espectadores para anunciar la incorporación de José María Almoguera. Antes, el presentador ha dado a conocer su pista: un casco.

"Atención, presentamos al nuevo concursante que entra en 'GH DÚO'... José María Almoguera", han sido las palabras empleadas por el presentador. Acto seguido, el nuevo concursante ha entrado en plató donde, después de una pausa publicitaria, el joven ha compartido sus sensaciones: "Un poquito (estoy nervioso). Todo lo nuevo da un poquito. Con ganas, la verdad es que sí".

Así ha sido la entrada de José María Almoguera en el plató de #GHDÚO ✨ ¡SE VIENE MUY FUERTE! Menudos 3 concursantes increíbles tenemos ya confirmados 😳 #GHSemiFinal pic.twitter.com/srYtlPZkWF — Gran Hermano (@ghoficial) December 17, 2024

Sobre su madre, el ya concursante ha asegurado que no ha hablado con ella. Eso sí, no lo descarta puesto que a la pregunta de Jorge Javier, José María Almoguera ha asegurado: "Todavía no he hablado con ella. No sé (si en cuanto abandone el plató hablaría con ella). No tengo ni mi móvil osea que no lo sé, pero podría suceder". De igual manera, el hijo de Carmen Borrego ha dado su opinión sobre el retoque estético de su madre: "Sale muy guapa, la he visto bien y me alegro que esté bien. Al final es un completo, que se dice".

José María Almoguera también ha contestado a la pregunta de Jorge Javier sobre si ha visitado al hijo de Alejandra Rubio. "Todavía no tengo la oportunidad de conocerle, pero estoy deseando hacerlo. (Voy a ir) en cuanto ella esté disponible, en cuanto esté bien y esté con fuerza para recibirme, yo estaré encantado de conocerle".

'GH DÚO 3' suma ya tres concursantes confirmadas

La confirmación de José María Almoguera no ha sido la única. Cabe recordar que durante las últimas semanas, los próximos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra están depositando pistas que han generado numerosos rumores. De forma paralela, Telecinco está también confirmando la identidad de otros concursantes. Marieta Díaz fue la primera en darse a conocer como concursante.

La joven entró en el debate dominical como confirmada. Junto a Ion Aramendi, ésta confirmó la ilusión que le hace formar parte de este proyecto. "Estoy muy ilusionada de volver y de entrar al programa, para mí es un sueño desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre en casa con la familia", fueron sus palabras.

No ha sido la única y es que, hasta el momento, la última confirmada era Ana Herminia. Su fichaje se ha dado a conocer durante la segunda parte del especial 'De Viernes' con Bárbara Rey. Aunque se desconoce la identidad de la pareja de Ana Herminia en el reality, su presencia supone un auténtico bombazo puesto que se trata de su primera incursión en el mundo de los realities. Además, su vínculo con Ángel Cristo le hace estar de plena actualidad.