'GH DÚO 3': Lista completa con los concursantes confirmados del reality de parejas de Telecinco

'Gran Hermano' apenas descansará unos días tras la final de la edición de anónimos que se celebrará este jueves, 19 de diciembre. Y es que, a la vuelta de las fiestas navideñas, Telecinco pondrá en marcha 'GH DÚO 3' con concursantes famosos. Se desconoce el número exacto de participantes que van a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en esta ocasión, pero se desliza que podría tratarse de un casting muy prometedor.

¿Qué parejas dirán 'sí' a esta experiencia televisiva? De momento, Telecinco ha empezado a anunciar a los concursantes de manera individual, reservándose quién va a ser la pareja de cada cual para mantener el factor sorpresa de cara al estreno como ya se hizo en la temporada anterior.

Suenan con fuerza nombres como José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego; Yulen Pereira, la expareja de Anabel Pantoja; Ángel Cristo y Ana Herminia o Álex Ghita, el que fuera novio de Adara Molinero hasta hace pocos meses. De momento, ninguno de ellos ha sido oficializado. En cambio, quien sí ha sido ya anunciada es Marieta Díaz. Con ella se han abierto las confirmaciones de la cadena.

1. Marieta Díaz

Pocos son los que no conocen a Marieta, que dio el salto a la fama al ir como pareja de Álex Girona a 'La isla de las tentaciones 7'. Tras su convulso y arrollador paso por este reality, puso rumbo a Honduras para vivir su experiencia más extrema en 'Supervivientes'. Quedó en tercera posición.

Ahora, unos meses después, la joven alicantina se embarca en 'GH DÚO 3' con el objetivo de que todo el mundo la conozca más a fondo: "Estoy muy ilusionada de volver y de entrar al programa, para mí es un sueño desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre en casa con la familia".

Además, asegura que "no tiene miedo" a quien vaya a ser su pareja. Ion Aramendi le preguntaba por ello tras su confirmación y su respuesta era toda una declaración de intenciones: "A quien me pongan al lado me lo como, voy sin miedo".

🙌🏻 Marieta ya es concursante oficial de GH DÚO 🙌🏻 ¡Bienvenida a la familia!



Muy atentos al 24H y a nuestras redes sociales para ir descubriendo nuevas pistas y confirmaciones 👁️#GH16D #GH15D #GHDBT15 pic.twitter.com/YRQE01hxNf — Gran Hermano (@ghoficial) December 16, 2024

*El siguiente concursante se anunciará este lunes por la noche en el especial de Bárbara Rey. Y la lista se irá actualizando conforme Telecinco vaya desvelando las identidades.