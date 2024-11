Carmen Borrego enfila así a Isabel Rábago y exige una línea roja a la dirección de 'Vamos a ver'

Tensa colaboración de Carmen Borrego en 'Vamos a ver' este martes, que ha derivado en un fuerte enfrentamiento con Isabel Rábago. Todo, mientras en el club social se ha vuelto a hablar del estado actual de la relación con su hijo José María Almoguera.

El joven fue abordado por la prensa en un reciente photocall y le preguntaron por su madre ante la cercanía de unas fechas entrañables como las navidades. "No ha habido progresos, no ha habido nada, está todo completamente parado y no ha habido avance", declaraba. Además, también ha revelado que con su hermana las cosas también están mal. "Sin más, sin más", respondió a los periodistas.

Tras emitir los totales, Carmen Borrego, presente en plató, ha tenido que pronunciarse, plantándose ante las pretensiones de 'Vamos a ver' y lanzando una queja a la dirección del programa por traspasar una línea roja para ella. "Ya dije en su momento que por mi parte iba a parar este tema. Él ha pedido tiempo, yo le he dado ese tiempo y poco más puedo decir. Lo que sí que pido es que dejáramos a mi hija a parte. No pertenece a este mundo, no quiere hacerlo y, al final, si la sacamos, los compañeros la persiguen y ella lo pasa mal. Ella se dedica a su profesión, que es abogada, y no quiere formar parte de estas historias", ha sentenciado.

Quien sí se ha mojado ha sido Alejandra Rubio, y con firmeza: "A mi me parece que mi primo sigue alargando esto porque es lo que le compensa y ya huele desde lejos. Me da rabia porque mi tía no se lo merece. Lo que le diría a él es qué ha pasado. No ha pasado nada. Es aprovechar el momento. Si tiene nuevos proyectos y ha cambiado de profesión (la de famoso), me parece fenomenal que le vaya genial, pero que no sea a costa de hacer estas cosas porque es feísimo".

"Pero él también fue expuesto y las preguntas son normales, yo tampoco veo nada raro ahí", ha rebatido Isabel Rábago. "A mi también me preguntan y no entro al trapo", le ha replicado Carmen Borrego. "Porque estás todos los días en los medios y has decidido no hablar, pero él va a a un photocall, le preguntan cómo están las cosas y dice 'pues siguen mal'. Ya está", ha insistido la tertuliana.

"¿A ti no te parece feo? El problema no está en las preguntas, sino en las respuestas", ha opinado Verónica Dulanto. "¿Qué hace? ¿Miente? Yo no lo veo tan grave", ha reiterado Rábago, insistiendo en la exposición a la que se ha visto sometido. "¿Que yo le he expuesto en qué? Dime en qué, porque ya estoy un poco calentita con este tema. Él dio una exclusiva porque quiso hacerla y yo no he expuesto a mis hijos jamás eh", le ha encarado Carmen Borrego.

"Claro que le expones en el momento en el que empiezas a hablar de determinados detalles cuando él todavía no había salido. Habéis hablado de él públicamente en los platós de televisión porque os ha dado la gana y él se ha visto obligado a sentarse", ha sostenido Isabel Rábago.

"Mi hijo se expuso dando una exclusiva que la cobró él, no la cobré yo", ha recordado Borrego. "¿No has hablado en un plató de tu hijo? Él estaba trabajando aquí (en Mediaset) y se encontraba con cámaras en los pasillos", le ha espetado Rábago. "¿Porque he hablado yo, verdad? ¿La culpable soy yo, no? Qué simple eres Isabel, qué simple eres de verdad. Decir que yo soy la que expongo a mi hijo y la que hablo de mi hijo es ser muy simple y no haberte enterado de nada de lo que ha ocurrido en esta historia", le ha arreado la menor de las Campos sin rodeos.

"Normalmente no me entero de nada", ha ironizado Isabel Rábago prefiriendo no entrar de lleno en la gresca. "Lo único que he hecho ha sido defenderlo en un plató, nunca le he expuesto", ha subrayado Borrego. "No siempre, Carmen, no siempre, no siempre le has defendido", ha rematado la también abogada.