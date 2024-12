Telecinco confirma que Marieta es concursante de 'GH DÚO 3' y este rostro se postula como pareja

Telecinco ya se encuentra inmersa en la producción de la tercera edición de 'GH DÚO'. El reality de convivencia tomará el relevo a la actual edición de 'Gran Hermano', que finaliza en menos de una semana. Por ello, ya se ha dado a conocer la identidad de la primera concursante que habitará la casa de Guadalix: Marieta.

Cabe recordar que el reality está dando a conocer pistas de los concursantes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Allí, los finalistas de la actual edición de 'GH' han podido ver unas gafas estampadas de pasta que pertenecen a otro concursante. No ha sido la única, sino que un vestido rojo ha llegado también a la casa como pista de una nueva concursante.

La confirmación de la primera concursante de 'GH DÚO 3' no ha tardado en llegar. Se ha producido durante la emisión del debate dominical, en una de las pausas publicitarias. "La primera persona confirmada de 'GH DÚO' es Marieta", ha comentado el presentador para, acto seguido, dar paso a la primera confirmada de la edición.

Poco después, la joven compartía sus primeras sensaciones: "Estoy súper ilusionada de volver y entrar en 'Gran Hermano'. Para mí es un sueño desde que tengo uso de razón". Por su parte, Suso se ha propuesto como su pareja. A pesar de ello, el colaborador ha querido darle su papel al añadir: "No necesita a nadie para brillar. Ella sola va a hacer el programa". "A quien me pongan al lado, me lo como. Voy sin miedo", ha rematado la primera concursante confirmada.

Los nombres que suenan para 'GH DÚO 3'

Además de la confirmación de Marieta, aún queda por conocer la identidad del resto de concursantes. Un casting que superará la decena de perfiles muy diferente entre sí de cuya identidad suenan fuertes rumores. José María Almoguera es uno de los que más suenan y, de hecho, son muchos los que indican que el hijo de Carmen Borrego ya tiene cerrado su fichaje.

Además de este, Jeimy, la ex de Carlo Costanzia, y Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja son otros nombres que baraja la organización del programa tal y como desvelaron en 'Ni que fuéramos shh' en Ten. Álex Ghita, exnovio de Adara Molinero, podría también sumarse al elenco de concursantes tal y como avanzó el portal televisivo FórmulaTV.