Kiko Matamoros verbaliza su crítica más afilada hacia 'De Viernes' con una frase de aúpa

Pasa el tiempo y aunque 'Ni que fuéramos' le mantiene ocupado, Kiko Matamoros no abandona su cruzada permanente con Mediaset y Telecinco. El colaborador de Quickie ha vuelto a cargar contra su antigua casa televisiva durante su paso por el podcast 'Chico de revista'. En concreto, el compañero de María Patiño ha señalado a 'De viernes', contando la realidad detrás de su "dopado presupuesto".

El padre de Laura Matamoros fue el rostro televisivo escogido para el estreno de 'Chico de revista', un nuevo podcast presentado por Arnau Martínez. Y en un nuevo arranque de sinceridad sobre su inquina contra Mediaset, desveló que se sentía "muy agradecido" hasta que comprobó cómo estaban utilizando a su hija en la última edición de 'Supervivientes'.

Kiko Matamoros sobre 'De Viernes': "Es familiar en el sentido de que destroza familias"

"Entonces me sentí con autoridad para hacer lo que hice", aseguró Kiko Matamoros sobre las bombas que comenzó a lanzar contra el reality de Telecinco desde 'Ni que fuéramos'. "Nos habían echado, que era la realidad, y nos habían matado como personajes. No existimos, no se nos puede nombrar", explicó una vez más el tertuliano, que desveló no tener claro si volvería o no a Mediaset.

"Pero no iría con la misma actitud ni mimaría lo que hiciera", aclaró sobre su posible regreso para poco después cargar de lleno contra el formato sustituto de 'Sálvame Deluxe' en la noche de los viernes. Matamoros se refirió entonces a 'De viernes' como "un programa ni blanco ni familiar sino todo lo contrario", burlándose de nuevo sobre el lavado de imagen que la cadena ha intentado llevar a cabo.

Kiko Matamoros no dudó entonces en lanzar un dardo contra el espacio de Telecinco por los incendiarios testimonios a los que ha dado voz, como el de Ángel Cristo contra su madre. "Familiar en el sentido de que destroza familias", añadió el colaborador de 'Ni que fuéramos' ante los micrófonos de 'Chico de revista'. "Luego las une con pegamento del chino", puntualizó, haciendo referencia tal vez a la "reconciliación" entre Carmen Borrego y su hijo en el programa.

"Un programa dopado económicamente"

Entonces, aseguró que se trata de "un programa dopado económicamente por la cadena porque va más allá del presupuesto que tenía previsto la productora". "La cadena tiene que meter dinero para atender los contratos suculentos que se les hacen a algunos de los que van por allí. Y me parece muy bien", valoró.

Sobre 'Ni que fuéramos' y el cambio que sus vidas profesionales han sufrido al trasladarse a TEN en el plano económico, Kiko Matamoros reconoció que es consciente de que ya no cuenta con los cheques de Telecinco. "Hay futbolistas que hace años estaban cobrando 15 millones, y ahora juegan en segunda división por 500.000 euros al año. No se me caen los anillos por trabajar en un piso-plató", señaló el tertuliano antes de valorar uno por uno a sus compañeros.

A Belén Esteban la puntuó con una nota de 8, asegurando que "ha sido un lingote de oro" pero "Le falta un poco de implicación, creo que está saturada". Sobre Kiko Hernández fue algo más optimista. "Empezó con nosotros y estaba un poco desmotivado, pero ahora está en un momento estupendo, lo veo por el 8,5 o por ahí", señaló sobre su compañero.

Sobre Marta Riesco: "Tiene un punto de agresividad chungo"

"Tiene que cultivar más su silencio, mucho más. Tiene que ser un personaje legendario por su silencio. En La 1 habla mucho y tiene mucho éxito, pero con nosotros se apaga", bromeó Kiko Matamoros sobre Chelo García Cortés. Y sobre Lydia Lozano, se llegó a compadecer. "Está malita, la operaron y tiene dolores. Trabajar en esa situación no es cómodo", comenzó explicando el tertuliano.

"Se está quedando un poco sorda. Llora poco porque ya no la queremos hacer daño. No merece la pena hacerse daño entre nosotros. A otros, sí", añadió con tono jocoso Matamoros. En el caso de Marta Riesco, alabó sus dotes de reportera pero echó por tierra su trabajo en plató. "Tiene una necesidad de protagonismo trabajando con gente que lleva muchísimos años. Tiene un punto de agresividad chungo", aseguró el colaborador de Quickie.

"Tiene un punto de agresividad feo, un poco desagradable si no le das la razón. Tiene que hacer autocrítica. Hay que estudiarse", terminó añadiendo sobre Riesco antes de pronunciarse sobre Víctor Sandoval, con quién la reportera ha protagonizado una reciente polémica. "También es muy bueno en la calle y en el plató es un desquicie. Podemos coincidir porque yo he querido que coincidamos", añadió sobre su compañero de tantos años.