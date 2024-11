'De Viernes' da una mala noticia a Isa Pantoja con la invitada que logra cerrar esta semana

Tras perder el liderazgo la semana pasada frente a 'La Voz', 'De Viernes' ha cerrado para esta semana tres entrevistas que pueden generar muchos titulares tanto en los diferentes programas de Telecinco como más allá. Dos de ellas relacionadas con el clan Pantoja y en concreto con Isa después de anunciar su embarazo en la revista Lecturas.

Por un lado, después de que la propia Isa Pantoja se haya sentado este jueves en el plató de su programa, 'Vamos a ver' para aclarar las dudas de sus compañeros sobre este embarazo y sobre si ha recibido algún mensaje de su familia; este viernes será Asraf Beno el que vuelta al plató de 'De Viernes' para hablar de su paternidad.

Así, el marido de Isa Pantoja se sentará con Beatriz Archidona y Santi Acosta para compartir cuáles son sus sensaciones tras saber que va a cumplir su sueño de convertirse en padre junto a su mujer. Además, Asraf Beno revelará cómo fue el momento en el que descubrieron que van a ser padres, cómo afronta Isa esta segunda maternidad y nuevos detalles sobre los dolorosos episodios que vivió ella en su juventud en Cantora.

Contento e ilusionado, Asraf se sienta en DeViernes para contarnos todos los detalles sobre el hijo que espera con Isa Pantoja ✨🍼



🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/Z4kQjw6oJs — De viernes (@deviernestv) November 14, 2024

Pero no todo serán alegrías para Isa Pantoja. Pues además de Asraf, otra de las invitadas que se sentará esta semana en 'De Viernes' será Raquel Bollo. La colaboradora ha decidido hablar alto y claro de los episodios que relató Isa Pantoja hace unas semanas. Cabe recordar que Raquel ya desmintió que las cosas fueran como contó Isa. "Me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así", recalca la que fuera colaboradora de 'Sálvame'.

Además hablará del famoso episodio de la manguera en el que supuestamente estuvo presente su hijo Manuel tal y como recordó Ángela Portero provocando que el propio cantante y ex-concursante de 'Supervivientes' saltara contra la colaboradora. No obstante, cabe decir que la propia Isa ya dejó claro que su primo no tenía nada que ver con ese episodio.

Elena Tablada contestará a Javier Ungría en 'De Viernes'

Por otro lado, Elena Tablada protagonizará el ‘Scoop’ de la semana con una entrevista en la que abrirá el diario personal que comenzó a escribir durante la separación y en el que escribió los momentos más dolorosos vividos junto a Javier Ungría. Una entrevista íntima en la que la ex-concursante de 'Bailando con las estrellas' se abrirá en canal y contestará a su ex pareja tras lo que dijo la semana pasada en el programa.

Tras el reencuentro de Vanessa con su hijo la semana pasada, esta semana 'De Viernes' volverá a abordar la última hora de 'Gran Hermano' con algunos de sus protagonistas tras la histórica e inédita gala de los poderes de este jueves.