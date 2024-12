Beatriz Cortázar se va de la lengua con esta insinuación contra David Broncano por lo de Raphael

Beatriz Cortázar ha polemizado este jueves durante su colaboración en EsRadio con Federico Jiménez Losantos. Y es que ha tenido la osadía de establecer un vínculo entre el problema de salud que ha sufrido Raphael y el tipo de preguntas que hace David Broncano en 'La Revuelta' y que, según ella, añaden estrés y tensión. Recordemos que los hechos se produjeron en plena grabación de un especial de Navidad que, finalmente, ha sido cancelado.

La periodista ha señalado que el cantante llevaba unas semanas muy intensas de trabajo "de grabar todos los programas de Navidad, de estar con las promociones de la gira y de los premios que le han dado en menos de dos semanas".

"La noche anterior estuvo en 'El Hormiguero' y ese día le pasa en directo en 'La Revuelta'", ha recordado Beatriz Cortázar para, acto seguido, lanzar un dardo a Broncano y su equipo: "Hay programas en los que uno se puede sentir cómodo y en otros más tenso". Por sus palabras, se deduce que, a su juicio, el programa "cómodo" es el de Antena 3 y el "tenso" el de La 1 de TVE.

"Raphael cuida mucho las entrevistas. No da tantas como la gente cree porque le gusta cuidar mucho sus entrevistas y sentirse cómodo en ellas. Entonces, es verdad que a lo mejor se juntaron el estrés, los nervios y la tensión de que te van a hacer preguntas que no son las habituales", ha llegado a soltar la colaboradora, buscando una responsabilidad en las cuestiones clásicas que suele plantear David Broncano en las entrevistas.

"Que es Broncano, que no es Pablo Motos, que te va a meter una puñalada por donde pueda", ha apostillado en ese sentido el polémico Federico Jiménez Losantos, desdeñando así al humorista.

Según Beatriz Cortázar, "hay que estar con los cinco sentidos" ante "las gracietas de cuántas veces lo haces". "Hay un público joven que le puede divertir, pero luego hay personas que están venga a pensar desde el día anterior en la entrevista", ha comentado la tertuliana. "Yo lo he visto en entrevistados que me han dicho: 'es que llevo dos días pensando en esta pregunta y no sé como voy a responder'", ha añadido.