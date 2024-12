Arturo Valls da sentencia al regreso de 'Caiga quien caiga' a Telecinco y expresa una preocupación

A pocos días de que 'Caiga quien caiga' regrese a Telecinco tras más de 15 años enterrado, son muchos los que someten a juicio esta apuesta de la cadena por la nostalgia. Entre ellos, esos rostros del formato original que no han conseguido hacerse un hueco en este 'revival', como Arturo Valls. Durante su paso por 'Hora 25' en Cadena SER, el presentador ha confesado cómo se siente realmente al ver el resurgir de este programa y las novedades que albergará.

Lorena Castell, Santi Millán y Pablo González-Batista han sido los tres elegidos para conducir el mítico concurso que aterrizará de nuevo en la parrilla de Telecinco el próximo enero. Conformando así el primer elenco mixto de presentadores, no queda ni rastro de Manel Fuentes, Juanra Bonet, El Gran Wyoming o Javier Martín.

Arturo Valls sobre el regreso de 'Caiga quien caiga': "Hay que tener cuidado"

Tampoco ha sonado el teléfono de Arturo Valls, que no ha evitado pronunciarse durante una reciente entrevista sobre la vuelta del mítico programa. "Sentimientos encontrados. Creo que es un formato vigente, alguien que haga la pregunta incómoda, actualidad política desde otro punto de vista, la pura sátira es muy necesaria", comenzó explicando el rostro de Atresmedia.

"Pero era tan sólido… Este miedo de: ¿por qué Gladiator 2? No mancilles. Que esto me lo podrían decir a mí con 'Camera café', pero… Hay que tener cuidado con los revivals", advirtió entonces el comunicador, situando a la nueva apuesta de Telecinco en zona de peligro por no poder adaptarse a los nuevos tiempos.

"La sátira política se puede hacer, pero llámalo de otra manera, no sé, porque ese formato: el Caiga, los trajes negros, Wyoming, Manel… Eso tenía tanto peso que la comparación va a ser inevitable", lamenta el antiguo presentador de 'Ahora Caigo', que también se ha pronunciado sobre la arriesgada decisión que tomaron de sacar el universo de 'Camera café' a la dimensión de película.

Sobre 'Camera café': "La gente esperaba ver otra cosa"

Arturo Valls asegura sobre ello que es muy difícil no descontentar a los seguidores cuando las expectativas se elevan tanto. "La gente esperaba ver otra cosa, pero nosotros entendíamos que no podíamos hacer un plano fijo de 90 minutos de lo que ya era la serie. Queríamos contar qué pasaba en la oficina, con esos personajes. Era una propuesta muy estimulante", explicó el humorista.

"Entendíamos que había un universo, muy buen recuerdo, que la gente recordaba la serie con mucho cariño. Aunque la nostalgia es muy peligrosa, todo el mundo tenía idealizada la serie. Entonces, el fan es peligrosísimo, hay que pasar del fan", añadió el valenciano, defendiendo el riesgo que asumieron al llevar la mítica serie a otro plano más distendido, con mayores matices.